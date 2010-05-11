دیوار فولادی مصر مقهور اراده پولادین جوانان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست، قاهره از سال گذشته در همسویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فشار بیشتر بر حماس و در تشدید محاصره نوار غزه (که از سال 2006 تحت محاصره قرار گرفته) اقدام به ساخت دیواری فولادی در عمق زمین کرد. ساخت این دیوار فولادی هم اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است.

از طرفی جوانان نوار غزه که با مانع دیوار فولادی مصر در راه تونل های غزه به مصر مواجه شده اند، با اراده ای پولادین در جاهای مختلف این دیوار رخنه ایجاد کرده و از آن عبور می کنند.

این جوانان دیوار فولادی مصر را با استفاده از دستگاه های هوا بُرش (مشعل های آتش زا) سوراخ کرده و همچنان از آن کالا و مواد غذایی مورد نیاز مردم غزه را انتقال می دهند.

"ابو نمر" (به معنای پدر پلنگ) یکی از این جوانان فلسطینی با اشاره به دیوار فولادی مصر، اظهار می دارد: در صورتی که قاهره 10 دیوار دیگر نیز به دور غزه بکشد، از تمام آنها عبور می کنیم.

ابو نمر که پیش از این در کارگاه جوشکاری فعالیت می کرده است، اخیرا توانسته با استفاده از دستگاه برش اُکسی استیلن، سوراخی یک و نیم متری در یکی از قسمت های دیوار فولادی مصر در عمق زمین ایجاد کند.

این جوان فلسطینی در ادامه تاکید کرد: تا اواخر سال 2008 بیش از 3 هزار تونل برای انتقال کالا، مواد غذایی و دارویی بین غزه و مصر وجود داشت، اما جنگ 22 روزه و بمباران جنگنده های رژیم صهیونیستی تعداد آنها را به چند صد تونل کاهش داده است.