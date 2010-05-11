وضعیت پروژه شتابگر ملی و مکانیابی آن/ تضمین عینی تنها شرط تبادل سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی امروز سه شنبه در حاشیه همایش مهندسی مکانیک در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی پروژه شتابگر ملی با تأکید بر فراهم شدن مقدمات شتابگر ملی افزود: فعالیتهای فراوانی در زمینه شتابگر ملی انجام و از جهات مختلف ابعاد آن نیز مشخص شده است.

وی اظهار داشت: ارزیابیهای لازم در خصوص مکانیابی شتابگر ملی به عمل آمده که امیدواریم تا پایان سال جاری اخبار جدیدی را در این زمینه اعلام کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه پروژه شتابگر به صورت عملی آغاز شده است، یادآورد شد: با تعیین محل شتابگر ملی کار ساختمان سازی برای این پروژه نیز آغاز می شود.

وی در خصوص مکان استقرار شتابگر ملی تأکید کرد: محل استقرار این پروژه در خارج از تهران است.

صالحی همچنین در خصوص تبادل سوخت گفت: بحث تبادل سوخت همچنان در جریان است. پیشنهاداتی از سوی ایران و آژانس انرژی اتمی و برخی کشورها در این زمینه ارائه شده است و ما امیدواریم خواست اصلی کشور که تضمین کافی و تضمین عینی برای تبادل سوخت است برقرار شود.

وی با بیان اینکه جزئیات نحوه تأمین این تضمین در مذاکرات تبیین می شود ابراز امیدواری کرد: با تحولاتی که صورت گرفته مذاکرات هرچه سریعتر آغاز شود و در خصوص تبادل سوخت وارد گفتگو شویم.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین تضمین عینی را تنها شرط تبادل سوخت ذکر کرد و گفت: اینکه چگونه این تضمین محقق شود، پیشنهادات مختلفی ارائه شده که ما در حال بررسی این پیشنهادات هستیم اما امیدواریم با تعامل کامل تبادل سوخت به سرانجام برسد.