به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری تهران از صبح امروز با حضور 7 تیم داخلی(آساک دوچرخ، ترافیک تهران، ولیعصر کرمان، پتروشیمی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، مس کرمان، تیم ملی امید) و 12 تیم خارجی( آلمان، هلند الف و ب، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، اسپانیا، قزاقستان الف و ب، گرجستان، جایانت تایوان) آغاز و در 5 مرحله پیگیری می شود.

حاشیه های روز نخست این رقابتها که با 22 دقیقه تاخیر آغاز شد را در زیر می خوانید:

* در حالیکه در تور ریاست جمهوری دوره قبل و تور چند روز پیش آذربایجان شاهد حضور بیش از 200 نفر پرسنل و کادر اجرایی بود، استارت سومین تور ریاست جمهوری تنها با بهره از 10 نیروی هیئت دوچرخه سواری تهران خورده شد!

* خط استارت این مسابقه طبق مسیر باید از سمت چپ چیده می شد اما به اشتباه از سمت راست چیده بودند که با ورود تیم ها و تذکر مربیان با تاخیر و با دخالت "مارتین براون" هلندی نماینده uci و سرپرست فنی تور تغییر جهت داد.

* به گفته مربیان مسیر اول این تور کارشناسی نشده انتخاب شده بود به طوریکه مسیرهای جانبی اتوبان بسته نشده بود تا شاهد تردد ماشین های شخصی زیادی در حاشیه مسیر باشیم.

* جمال الدین محمود مالزیایی که برای سومین بار به عنوان مدیر فنی این تور در تهران حاضر شده است به دلیل ناهماهنگی های بوجود آمده از نحوه شروع تور اظهار نارضایتی کرده و یک بار به حالت قهر از مسیر استارت دور شده است.

* در شرایطی که در خط شروع باید بیش از 800 پانل و برای حمل دوچرخه ها از چندین ماشین مخصوص حمل بار استفاده شود تنها شاهد حضور یک ماشین در مسیر مسابقه بودیم.

* طبق قوانین مسئولان برگزاری تور باید برای مربیان و سرپرستان هر تیم به صورت مجزا ماشینی را در طی مسیر قرار دهند که تعداد این اتومبیل های مخصوص به حدی کم بود که مربی یکی از تیم ها با ماشین نماینده uci، تیم خود را در مسیر همراهی می کرد و مابقی نفرات با یک اتوبوس مسیر را طی می کنند.

* جلسه فنی این تور روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه با یک ساعت تاخیر شروع شد که داوران و مسئولین برگزاری تور هم با تاخیر وارد این جلسه شدند.

* طبق قانون شماره دوچرخه سواران باید شب قبل از مسابقه به تیم ها داده شود اما شماره رکابزنان صبح امروز قبل از استارت مسابقه به آنها داده شده است!

* چند رکابزن تیم جایانت تایوان یکی از مطرح ترین تیم های قاره آسیا به دلیل ناهماهنگی با وزارت امور خارجه و نبود نماینده فدراسیون یا هیئت دوچرخه سواری تهران در محل فرودگاه از همراهی تیم خود بازمانده و از فرودگاه به کشورشان بازگردانده شدند.

* تور ریاست جمهوری تهران در دو دوره گذشته به مدیریت فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد اما این بار با تصمیم مسئولین مبنی بر واگذاری تورها به استان ها به تربیت بدنی استان تهران واگذار شد. در این شرایط در اولین روز این تور حضور کمرنگ مسئولین تربیت بدنی استان در حاشیه تور برای همه اهالی دوچرخه سواری مشهود بود.

سومین دوره تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری تهران از 21 اردیبهشت ماه به مدت 5 روز برگزار می شود.