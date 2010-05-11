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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

اجرای 50 نفری تئاتر به مناسبت سوگواری ایام فاطمیه در تبریز

اجرای 50 نفری تئاتر به مناسبت سوگواری ایام فاطمیه در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز اعلام کرد: همزمان با ایام فاطمیه گروهی 50 نفره از هنرمندان تئاتر تبریز در قالب برنامه سوگواری به اجرای برنامه می پردازند.

حسین نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود:  این نمایش با هنرمندی بیش از 50 نفر از فعالان نمایش تبریز روی صحنه می رود و تمرینات آن از چند روز گذشته در خانه هنرمندان تبریز آغاز شده است.

به گفته وی این برنامه بخشی از هفتمین سوگواره شمیم یاس در تبریز است که در قالب اجرای برنامه های فرهنگی-هنری به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز تصریح کرد: این سوگواره همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) در روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه در تبریز برگزار می شود.

وی یادآور شد: پس از برگزاری موفق شش مرحله و با توجه به استقبال گسترده مردم از این برنامه، هفتمین سوگواره شمیم یاس طی دو روز با حضور و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید صالح هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تبریز و حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی واعظ و خطیب توانمند و با مداحی مداحان با صفای اهل بیت حاج مهدی لیثی اصل و حاج مهدی قربانی برگزار می گردد.

به گفته نجفی، تالار فتح خیبر تبریز روز های 27 و 28 اردیبهشت ماه میزبان این سوگواره معنوی بوده و استفاده عموم همشهریان عزیز از این برنامه آزاد است.

کد مطلب 1080879

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