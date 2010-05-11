دو هزار عنوان کتاب ورزشی تاکنون در ایران منتشر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین واعظی که مسوولیت راه اندازی این بانک اطلاعات را بر عهده دارد روز سه شنبه در گفتگو با پایگاه خبری ورزش ایران اظهار داشت: با اینکه در زمینه انتشارات ورزشی فعالیت های گسترده ای در کشورمان صورت گرفته و اقبال عمومی هم نسبت به کتب ورزشی در سطح مطلوبی قرار دارد، اما متاسفانه اطلاعات و داده های مدون و متمرکزی در خصوص این کتب وجود ندارد و اساتید دانشگاهی، محققین، دانشجویان و علاقمندان به ورزش برای دسترسی به اطلاعات مربوط به کتب منتشره در زمینه ورزش با مشکل روبرو هستند.

واعظی با اشاره به اینکه طبق برآورد اولیه تا کنون نزدیک به 2000 عنوان کتاب با موضوع ورزشی در کشورمان به رشته تحریر درآمده، افزود: در این بانک دسته بندی کتب بر اساس رشته های ورزشی و گرایش های تربیت بدنی صورت می گیرد و شناسنامه کامل هر کتاب در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

مسوول راه اندازی بانک اطلاعات کتب ورزشی با اشاره به اینکه توجه ویژه به زیرساخت های فن آوری اطلاعات در توسعه علمی ورزش نقش مهمی دارد، از ناشرانی که در زمینه کتب ورزشی فعالیت دارند، خواست برای تکمیل شدن اطلاعات این بانک با سازمان تربیت بدنی همکاری کنند.