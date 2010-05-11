100 کتاب جهت پاسخ به شبهات دینی انتشار یافت

معاون ارتباطات مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این مرکز تاکنون حدود 100 جلد کتاب در حوزه‌های گوناگون با هدف پاسخ‌گویی به سئوالات و شبهات دینی منتشر کرده است که آخرین آن کتابی در رابطه با نقد وهابیت می‌باشد.



حجت‌الاسلام علی نیکبخت با اشاره به این که این مرکز از سال 79 در زمینه پاسخ به سئوالات و شبهات دینی مشغول به فعالیت علمی و پژوهشی بوده است، گفت: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌های علمیه با تلاش همه دست اندرکاران و پژوهشگران خود طی این سال‌ها موفق شده که به حدود 40 هزار سئوال و شبهه دینی غیر تکراری، از طریق پست عادی و الکترونیکی پاسخ دهد.



نیکبخت ادامه داد: شیوه پاسخ‌گویی این مرکز اینگونه است که سئوالات و شبهات اگر از طریق ایمیل برای ما ارسال شده باشد ظرف سه روز و اگر به صورت پست عادی ارسال شده باشد ظرف یک هفته به آنها پاسخ لازم داده خواهد شد.



وی همچنین ابراز داشت: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه دارای گروه‌های علمی در رشته‌های قرآن، کلام، ادیان و مذاهب، فقه، حقوق و سیاست، تاریخ و رایانه می‌باشد.

