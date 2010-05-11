90 کارشناس رسمی دادگستری در گلستان فعالیت دارند

علی اکبر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان از انتخاب هیئت مدیره کارشناسان رسمی قوه قضائیه در استان خبر داد و گفت: 12 نفر در این دوره برای عضویت در هیئت مدیره کاندیدا شدند.

وی اظهار داشت: از میان 12 کاندیدا پنج نفر به عنوان نفرات اصلی و دو نفر به عنوان علی البدل انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: حمیدرضا نوروزی در رشته کارشناسی محیط زیست با 28 رای، صفرعلی عجم در رشته کارشناسی کشاورزی با 24 رای، شهرام جرجانی در رشته کشاورزی با 23 رای عضو اصلی انتخاب شدند.

معاون آموزش دادگستری گلستان اعلام کرد: ابراهیم نوری در رشته کشاورزی با 23 رای و تیمور فرخ در رشته کارشناسی محیط زیست با 21 رای به عنوان نفرات اصلی انتخاب شدند.

اسماعیلی بیان داشت: رضا کردافشاری در رشته کارشناسی کشاورزی با 21 رای و اکبر امجدی در رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی با 20 رای به عنوان نفرات علی البدل انتخاب شدند.



16 حوزه قضایی در گلستان وجود دارد.