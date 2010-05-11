یک اسطوره آذربایجانی نمایشنامه می شود

داریوش عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل نمایشنامه "ساری گلین" به ناشر خبر داد و گفت: نمایشنامه "ساری گلین" که از پیش مشغول نگارش آن بودم را نهایی کرده و تحویل نشر "ندای شمس" از ناشران تبریزی دادم.

وی ادامه داد: این کتاب 280 صفحه ای قرار بود به نمایشگاه کتاب برسد ولی هنوز مراحل فنی آن به پایان نرسیده و فکر می کنم تا تابستان منتشر شود. ابتدای کتاب مقدمه ای 70 صفحه ای در توضیح و تشریح ریشه‌های اساطیری شخصیتی به نام "ساری گلین" آورده شده است. متن نمایشنامه "ساری گلین" 120 صفحه است و سک نمایشنامه 90 صفحه ای هم ضمیمه آن است.

این نویسنده درباره نمایشنامه ضمیمه توضیح داد: این نمایشنامه با نام "ترانه چشم تو" را پیش از این نوشته بودم که در سال 72 در تبریز هم روی صحنه رفت. داستان آن درباره یک زن جادوگر است. این نمایشنامه هم مانند "ساری گلین" ترکی است ولی ریشه های اساطیری ندارد و بیشتر داستانی عاطفی است.

عاشوری با اشاره به اینکه این نمایشنامه داستان ساده ای دارد دلایل افزودن آن را به کتاب "ساری گلین" اینگونه بیان کرد: با توجه به اینکه این دو نمایشنامه هر دو ترکی هستند و دومین نمایشنامه کاری کوتاه است فکر کردم گرد آمدن آنها در یک کتاب بهتر است.

وی درباره نمایشنامه اصلی این کتاب گفت: در این کتاب نمایشنامه "ساری گلین" به معنای عروس زرد را که پیش از این در سال 70 اجرا شده بود بازنویسی کردم. "ساری گلین" درباره یکی از اساطیر آذربایجان است که رهایی‌بخش خورشید از اسارت و اهریمن است و اوست که تاریکی را از بین می برد و بار دیگر نور را ایجاد می کند. ریشه تاریخی این اسطوره احتمالا به پیش از اسلام برمی‌گردد و به تازگی هم در نزدیکی تبریز نقاشیهای دیواری‌‌ای پیدا شده که درباره این اسطوره است.

این نمایشنامه نویس تاکید کرد: این اسطوره از آنجا شکل می گیرد که دو حیوان به شکل زمینی جنگ می کنند. این دو حیوان نماد خیر و شر هستند که در پیروزی خیر بر شر خورشید از اسارت رها می شود. ساری گلین در اینجا سمبل خورشید است که به زمین هدیه می شود.

عاشوری افزود: در این نمایشنامه عینا این اسطوره روایت نمی شود بلکه کار اثری مدرن است که در زمان پس از انقلاب می گذرد و از معنای ضمنی این اسطوره بهره برده است. در مقدمه ای که بر این نمایشنامه نوشته ام اشاره شده که ساری گلین در زمره خورشیدهایی است که نشانه سیطره نور بر عالم است.

وی با اشاره به اینکه در مقدمه این کتاب درباره عناصر میتولوژی بحث می شود عنوان کرد: در این مقدمه اشاره می شود که در این اسطوره ها مبنا بر این است که انسان در جلد حیوانات اساطیری قرار می گیرد و در ستیز عناصر خیر و شر نوز از آسمان گرفته می شود.

این نمایشنامه‌نویس در پایان درباره تغییراتی که در بازنویسی این اثرش ایجاد کرده بیان کرد: در بازنویسی این نمایشنامه که قبلا بیشتر حالت فولکوریک داشت به ریشه اساطیری آن در بین ترکها بیتشر توجه کردم و در مقدمه هم درباره این تغییرات توضیحاتی آورده ام.