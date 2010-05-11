به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار که پس از قهرمانی آتوسا پورکاشیان در مسابقات آسیایی صورت گرفت، سعیدلو با اشاره به ویژگی های ورزشکاران تاکید کرد: ورزشکار بر پایه سه مولفه مهم در ورزش رفتار می کند، ورزشکار باید دارای 3 وِیژگی مهم اندیشه قوی، هنر و اراده باشد.

رئیس سازمان تربیت بدنی افزود: این سه موضوع البته در تمام ورزشکاران عمومیت دارد ،ورزشکاران هر رشته برای ورزش کردن یکی از این 3 محور را بیشتر تقویت می کنند.به طور مثال یک ورزشکار شطرنج باز از فکر و اراده خود بیشتر از دیگر مولفه های استفاده می کند و یک فوتسالیست در زمین کوچک این بازی از هنر خود بیشتر بهره می گیرد اما در مجموع همان فوتسالیست نیز باید با فکر واراده توپ را درون دروازه حریف جا دهد و این خود از زیبایهای ورزش است.

وی اظهار داشت: رقابت تنگاتنگ دو شطرنج باز به مدت 6 ساعت اراده و توان فکری بالایی می خواهد ، بسیار خوشحالم که این اراده در ورزشکاران کشورمان به ویژه بانوان رشد خوبی داشته است.

رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: امیدوار هستیم با برنامه ریزی در فدراسیون شطرنج ، ورزشکاران خوب این رشته از جمله خانم آتوسا پورکاشیان که مقام مهمی را برای کشورمان کسب کردند در مسابقات پیش رو از جمله مسابقات آسیایی گوانگ ژو مدال خوش رنگ این مسابقات را برای ورزش کشور به ارمغان بیاورند.



در این دیدار قهرمان آتوسا پورکاشیان با تشکر از پیام سعیدلو پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی، از حمایت های سازمان تربیت بدنی تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود که در مسابقات آسیایی گوانگژو مدال خوش رنگی برای کشورمان کسب کند.