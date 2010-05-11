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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

صادق عابدین‎زاده:

طرح تفکیک بیس‎بال و سافت‎بال به صلاح بود/ 2 میلیارد تومان بودجه می‏خواهیم

طرح تفکیک بیس‎بال و سافت‎بال به صلاح بود/ 2 میلیارد تومان بودجه می‏خواهیم

رئیس فدراسیون بیس‎بال، سافت‎بال، کریکت و راگبی ضمن ابراز رضایت از اجرایی شدن طرح تفکیک دو رشته این فدراسیون، گفت: این کار به صلاح است چرا که باعث کاهش مشکلات در رسیدگی به فعالیت‎ها می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عابدین‎زاده با تاکید بر حمایت از طرح تفکیک رشته‎های فدراسیون بیس‏بال، سافت‎بال، کریکت و راگبی خاطرنشان کرد: حضور 4 رشته در فدراسیون رسیدگی به برنامه‏‎های هر یک از آنها را مشکل کرده بود. بنابراین ضمن استقبال از شرایط جدید اعتقاد دارم رشته‎هایی مانند راگبی و کریکت می‎توانند با حمایت بیشتر سازمان تربیت بدنی به جایگاه واقعی خود برسند چون در حال حاضر این رشته صاحب اعتبار بالایی شده است.

رئیس فدراسیون بیس‎بال، سافت‌بال، کریکت و راگبی با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای فدراسیون تحت مدیریتش تصریح کرد: یک تا دو میلیارد تومان بودجه برای سال جاری پیش‎بینی شده است. اگر این بودجه را در اختیار داشته باشیم بزودی شاهد موفقیت رشته راگبی در آسیا خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رسمی سازمان تربیت بدنی دو رشته بیس‎بال و سافت بال به فدراسیون انجمن های ورزشی منتقل شد تا این فدراسیون از این پس تنها در دو رشته راگبی و کریکت فعالیت خواهد داشت. طرح جداسازی این دو رشته از فدراسیون بیس‎بال، سافت‎بال، کریکت و راگبی، بهمن‎ماه سال گذشته از سوی مدیران این فدراسیون مطرح و در دستور کار سازمان تربیت بدنی قرار گرفته بود.

کد مطلب 1080894

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