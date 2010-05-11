به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عابدینزاده با تاکید بر حمایت از طرح تفکیک رشتههای فدراسیون بیسبال، سافتبال، کریکت و راگبی خاطرنشان کرد: حضور 4 رشته در فدراسیون رسیدگی به برنامههای هر یک از آنها را مشکل کرده بود. بنابراین ضمن استقبال از شرایط جدید اعتقاد دارم رشتههایی مانند راگبی و کریکت میتوانند با حمایت بیشتر سازمان تربیت بدنی به جایگاه واقعی خود برسند چون در حال حاضر این رشته صاحب اعتبار بالایی شده است.
رئیس فدراسیون بیسبال، سافتبال، کریکت و راگبی با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای فدراسیون تحت مدیریتش تصریح کرد: یک تا دو میلیارد تومان بودجه برای سال جاری پیشبینی شده است. اگر این بودجه را در اختیار داشته باشیم بزودی شاهد موفقیت رشته راگبی در آسیا خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رسمی سازمان تربیت بدنی دو رشته بیسبال و سافت بال به فدراسیون انجمن های ورزشی منتقل شد تا این فدراسیون از این پس تنها در دو رشته راگبی و کریکت فعالیت خواهد داشت. طرح جداسازی این دو رشته از فدراسیون بیسبال، سافتبال، کریکت و راگبی، بهمنماه سال گذشته از سوی مدیران این فدراسیون مطرح و در دستور کار سازمان تربیت بدنی قرار گرفته بود.
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