اعمال مدیریت واحد در حریم شهر مانع ساخت و ساز غیرمجاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با بیان این مطلب افزود: در نشستی با حضور نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور و شهرداری تهران قرار شد تا طرح جامع تهران برای اعمال مدیریت واحد در حریم پایتخت پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه هم اینک بخشی از حریم تهران در معرض تصرفات غیرقانونی از سوی برخی از ارگانها قراردارد گفت: حریم تهران به جای تبدیل شدن به نقاطی تفرجی– فرهنگی اکنون به محل تخلیه نخاله و زباله تبدیل شده است و برای رفع این معضل باید همه سازمانهای مربوطه همکاری داشته باشند .

متقی با تاکید بر این که حریم شهرها پتانسیل خوبی برای ایجاد تفرجگاهها، فضای سبز و مناطق گردشگری دارند افزود: سرانه تهران در حوزه های فضای سبز، ورزش، فضاهای فرهنگی و گردشگری پایین است و می توان برای توسعه این فضاها از حریم شهر استفاده کرد.

مدیرکل حریم شهرداری تهران تصریح کرد: بر اساس سند طرح جامع تهران، حریم تهران صرفا به کاربریهای خدماتی، آموزشی و گردشگری با اولویت فضای سبز اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: امروز همه مدیران و نیز ساکنان شهر تهران در قبال نسلهای آینده پاسخگو هستند و باید برای حفظ منافع عمومی در حریم، صیانت از ذخایر ارضی توسعه شهری، منابع طبیعی ومحیط زیست شهری تلاش کنند تا بتوانند این میراث را به درستی به این نسل منتقل کنند.