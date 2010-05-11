بایگانی شدن برخی قوانین حمایتی

بتول موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به عدم آگاهش صحیح والدین و خانواده ها از حقوق کودکان و زوجین اظهارداشت: یکی از مهمترین وظیف پدران و مادران در برابر فرزندان رعایت حقوق آنان است که متاسفانه کمتر رعایت شده و برخی از والدین بر این اعتقادند که حقوق خود را نسبت به فرزندان رعایت می کنند و همین طور زوجین نسبت به یکدیگر که در عمل با توجه به عدم آگاهی کامل از وظایف اینگونه نیست.

مشاور قضایی دادگستری استان کرمان تصریح کرد: خانواده ها و والدین باید آگاهی های خود را نسبت به حقوق فرزندان خود افزایش دهند اما در عمل به دلیل تصور ظاهری و غیر حقیقی والدین حقوق فرزندان تضییع می شود.

وی با اشاره به جمعیت بالای کودکان و زنان در جامعه افزود: با توجه به مشکلات فراوان کودکان که در واقع آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند وهمچنین مشکلات زنان که نیازمند تلاش و فعالیت مضاعف در یاری رساندن این جامعه به منظور به حداقل رساندن مشکلات است دفتر حمایت حقوقی از حقوق زنان و کودکان اقداماتی از جمله ارائه خدمات مشاوره ای، روانشناختی و مددکاری به مراجعین، معرفی زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به مراکز حمایتی و معرفی کودکان بازمانده از تحصیل به آموزش و پرورش انجام داده است.

موسوی گفت: با توجه به جامعه هدف "کودکان و زنان" و مشکلات فرا روی آنها این دفتر اقدامات زیادی در چارچوب وظایف خود می تواند انجام دهد و مسلما در صورت وجود امکانات و همکاری سایر بخشهای دادگستری و نیز ادارت مرتبط این دفتر می تواند نقش برجسته ای را ایفا نماید.

فروپاشی خانواده یکی از دلایل تضییع حقوق کودکان و زنان است

وی در خصوص برنامه های صورت گرفته در خصوص افزایش آگاهی جامعه در خصوص رعایت حقوق زنان و کودکان گفت:

با عنایت به اینکه کودکان و نوجوانانی که در خانواده های مملو از سوء ظن و تنش واختلاف بزرگ می شوند معمولا نمی توانند به عنوان افراد بهنجار و سالم در جامعه نقشهای محوله را به خوبی ایفا نمایند بنابراین یکی از برنامه های دفتر حفظ و حمایت از خانواده به منظور جلوگیری از فروپاشی آن است و در این رابطه اجرای طرح مشاوره های قبل از طلاق بسیار مفید و موثر بوده است.

موسوی افزود: یکی از علل تضییع حقوق زنان و کودکان عدم آگاهی زوجین به تکالیف خود در برابر یکدیگر و فرزندان است که مستلزم فرهنگ سازی و آموزش زوجین و والدین و سرپرست قانونی کودکان می باشد در این راه باید از امکانات تمامی نهادها و سازمانهایی که به نوعی درارتباط با زنان وکودکان هستند بهره گرفت و صدا و سیما و رسانه ها بهترین کار کرد را خواهد داشت.

وی ادامه داد: نصب پلاکاردهای تبلیغاتی با موضوع کودک آزاری ، آموزش و یاد آوری موارد قانونی در خصوص حقوق زنان و کودکان در سطح کشور و مکانهای پر تردد مفید می باشد و اخیرا بنری با موضوع کودک آزاری در سطح شهر کرمان نصب شده است.

لزوم تبیین رعایت حقوق کودکان و زنان در جامعه

موسوی با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای فرهنگی در خصوص رعایت حقوق کودکان، بیان داشت: ارتباط مداوم و مستمر با آموزش و پرورش نیز جهت اطلاع رسانی از برنامه های دفتر است وبا عنایت به ارتباط مستقیم آن اداره با کودکان و نوجوانان این امر ضرورت دارد و در همین جهت به مسئولین آموزش و پرورش اعلام گردید ه تا هر نوع کودک آزاری مشهود یا مشکوک را جهت بررسی به دادسرای عمومی وانقلاب کرمان اعلام نمایند و یک نسخه از قانون نیز ارسال شده است.

برخی قوانین حمایتی کودکان و زنان بایگانی شده اند

موسوی افزود: برخی قوانین حمایتی در خصوص کودکان و زنان به دلیل عدم اجرا علیرغم اینکه نسخ شده اند عملا بایگانی شده اند و مسئولان ادارات مربوط حتی از وجود چنین قوانینی بی اطلاع می باشند که یادآوری و بازآموزی قوانین برای مسئولان ادارات ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با زنان و کودکان، برگزاری کارگاههای آموزش تخصصی ویژه قضات اطفال با توجه به اهمیت برخوردهای اصلاحی با کودکان معارض با قانون به منظور تامین سلامت جامعه لازم است و ارتباط فعال و موثر بین قضات اطفال در سطح استان نیز در ایجاد رویه واحد در اعمال قانون و استفاده از جایگزینی های مجازات حبس بسیار مفید تر می باشد و در این خصوص کمیته اجرایی حقوق کودک در دادگستری کرمان تشکیل شده و امید است در سایه توجه و مساعدت مسئولان برنامه های فوق اجرایی شود.

حفظ حقوق زنان و کودکان در گرو همکاری همه دستگاهها می باشد

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی رعایت حقوق کودکان وزنان در جامعه خواستار همکاری دستگاههای مختلف شد و افزود: دفتر به دلیل محدودیت امکانات و وسعت جامعه هدف ومشکلات فراوان آنها به تنهایی قادر به انجام این مهم نمی باشد و مستلزم همکاری و حمایت همه جانبه و مداوم مسئولین دادگستری، اداره زندان و همچنین ادارات و نهادهای مختلف مرتبط با کودکان و زنان می باشد حفظ و حراست از حقوق زنان و کودکان نیازمند استفاده از توانایی ها و امکانات تمامی ادارات برای اجرایی کردن طرحهای حمایتی می باشد .

موسوی اضافه کرد: در برخی موارد عدم آگاهی از حق موجب تضییع آن می شود و به نظر می رسد ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات در خصوص حقوق خود و آموزش تکالیف افراد در قبال زنان در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی وحفظ حقوق فردی و اجتماعی زنان و کودکان بسیار ضروری می باشد.

جواز تنبیه کودک در بسیاری موارد مورد سوء استفاده قرار می گیرد

وی درخصوص نقص خلاء یا تضاد قانونی در روند حمایت از حقوق زنان و کودکان گفت: مقنن در تصویب قوانین باید مظهر رعایت حقوق زنان و کودکان باشد، چه اینکه فهم گروهی جامعه بسیار آسان به این موضوع دسترسی پیدا می کند که آیا مقنن به حقوق زنان وکودکان و رعایت آن اعتقاد دارد یا خیر، برنامه ها و قوانین باید در جهت استحکام خانواده باشد و تزلزل آن وعواقب سوء آن گریبانگیر همه افراد جامعه می شود، جواز تنبیه کودک که شرط رعایت حد متعارف در قانون ذکر شده بسیاری از مواقع مورد استناد افرادی می گیرد که در واقع مورد سوء استفاده قرار می گیرد، عدم برخورد با مساله ازدواج موقت در مواردی که مدت آن از یک ازدواج دائم نیز بیشتر است و عملا فرد شرایط مالی جهت اداره دو خانواده را نداشته و عدالت را نیز رعایت نمی نمایند موجب فروپاشی بسیاری از خانواده ها می شود.

موسوی گفت: با توجه به پذیرش کنوانسیون حقوق کودک از سوی دولت جمهوری اسلامی و اینکه به تصویب مجلس نیز رسیده است به نظر می رسد مفاد آن در دادگاههای ما کمتر رعایت می شود که به این امر نیز باید توجه شود.