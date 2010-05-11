به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمد رویانیان صبح سه‌شنبه در بازدید از روند اجرایی پروژه مونوریل قم، ضمن تأکید بر اجرای سریع اولین پروژه مونوریل کشور در قم افزود: از دو هفته پیش عملیات اجرائی احداث مونوریل قم رسماً آغاز گردیده و امیدواریم تا 16 ماه آینده فاز نخست این پروژه که 6 کیلومتر طول دارد به بهره‌برداری برسد.



سردار رویانیان با بیان اینکه در سال جاری 100 میلیارد تومان به قطار شهری قم اختصاص یافته است تصریح کرد: خوشبختانه مونوریل قم از نظر بودجه‌ مشکلی ندارد.



مشاور رئیس جمهور افزود: شهردار و استاندار قم جهت اجراء و اختصاص بودجه قطار شهری و مونوریل قم تلاش و پیگیری‌های زیادی انجام داده‌اند و امیدواریم کل این پروژه در مدت 30 ماه به اتمام و بهره‌برداری برسد.



رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور با اشاره به اینکه علاوه بر مونوریل و قطار شهری، تراموا نیز در قم اجرا و احداث خواهد شد یادآور شد: بنا به پیشنهاد شهردار قم قطار پرسرعت تهران اصفهان از ایستگاه مونوریل قم عبور خواهد کرد که این طرح هفته آینده بررسی و تصویب می‌شود.



در این بازدید شهردار قم با اشاره به اینکه دست اندرکاران این پروژه مصمم به اجرای سریع آن می‌باشند گفت: با آغاز عملیات اجرائی این پروژه حجم قابل توجهی از فعالیت‌ها در حال انجام است که امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه خدمت شایسته‌ای به زائرین شهر کریمه اهل بیت‌(س) انجام شود.



مهندس محسن عابدینی‌پور افزود: با اتصال مونوریل قم به قطار پرسرعت تهران اصفهان زائرین می‌توانند دسترسی آسان‌تری به حرم مطهر، مسجد جمکران و دیگر خطوط ریلی کشور داشته باشند.



وی یادآور شد: فاز نخست این پروژه از پارک‌سوار شمالی تا مصلی اجراء خواهد شد و شهروندان می‌توانند در ایستگاه میدان مطهری با قطار شهری قم تبادل سفر نمایند.



شهردار قم با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم مساعدت‌های خوبی برای اجرای سریع پروژه‌های شهری قم نموده‌اند تصریح کرد: کل این مسیر 27 کیلومتر است که در مدت 5 سال به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی افزود: شهر قم مسیر توسعه و آبادانی را آغاز نموده است و ان شاء الله درآینده‌ای نزدیک با اجرای سریع پروژه قطار شهری ، مونوریل و افزایش خطوط ریلی شاهد رفع مشکلات ترافیکی خواهیم بود.



گفتنی است که در این بازدید سردار رویانیان و هیئت همراه از روند اجرای مونوریل قم شامل عملیات بتن‌ریزی شمع ، آرماتوربندی ، قالب برداری ، حفاری شمع و کارگاه مونوریل بازدید و شهردار قم توضیحات لازم را ارائه نمود.

