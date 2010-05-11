تجهیز و استاندارد سازی کتابخانه های شهرداری کرج مطابق با استانداردهای ملی

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در اجرای این طرح 10 کتابخانه عمومی شهرداری کرج مطابق با استانداردهای ملی تجهیز می شوند.

وی ادامه داد: با تجهیز این کتابخانه ها به سامانه های الکترونیکی و امکانات لازم بستر مناسب برای مطالعه آسان شهروندان فراهم می شود.

امیدیان بیان داشت: اکنون بیش از 90 هزار جلد در قالب 65هزار عنوان کتاب در کتابخانه های شهرداری کرج با موضوعات مختلف وجود دارد.

امیدیان خاطر نشان کرد: بتازگی بزرگترین مرجع تحقیقاتی و کتابخانه مجازی کشور در سامانه الکترونیکی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج به نشانی www.mfe.karaj.ir را ه اندازی شد.

نمایش بانوی آفتاب در ایام فاطمیه

وی همچنین اظهار داشت: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج به مناسبت ایام فاطمیه با همکاری گروه فرهنگی هنری نمایش مذهبی بانوی آفتاب را بر روی صحنه می برد.

امیدیان افزود: این نمایش در سالن ورزشی شهدای گلشهر در منطقه حصارک به روی صحنه می رود.

این نمایش با حضور شهریار بحرانی کارگردان فیلم سینمایی دینی حریم مقدس و ملک سلیمان از تاریخ 24 تا 27 اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا اجرا می شود.