افزایش عمر شوراهای سوم در صحن مجلس رای می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری با بیان این که تجمیع انتخابات در گذشته نیز در مورد انتخابات خبرگان و مجلس انجام شد ادامه داد: در آن زمان هیچ مشکلی پیش نیامد و انتخابات به خوبی برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که افزایش طول عمر شوراها مغایرتی با قانون ندارد اظهار داشت: این اقدام برای تجمیع انتخابات در کشور انجام می شود و این در حالی است که طول دوره شوراها در قانون ذکر نشده بلکه قانون تنها عمر هر دوره مجلس را برای مدت چهار سال مشخص کرده است و به همین دلیل افزایش مدت زمان یک دوره شوراها مشکل از لحاظ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

وی با اعلام حمایت از مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره تجمیع انتخابات و افزایش عمر شوراهای فعلی به 6 سال به برخی اظهارات در مورد لزوم نظرخواهی از مردم اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس هم نمایندگان مردم هستند و مردم به آنها اختیاراتی داده‌اند که بر اساس این اختیارات بتوانند از طرف آنها تصمیمگیری کنند و در این مورد هم نمایندگان از طرف مردم تصمیم می گیرند و مشکلی وجود ندارد.

کوثری ادامه داد: مصوبه کمیسیون شوراها مبنی بر افزایش عمر شوراهای فعلی بهترین گزینه تجمیع است و موافقان زیادی هم دارد.