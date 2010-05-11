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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

کوثری:

افزایش عمر شوراهای سوم در صحن مجلس رای می آورد

افزایش عمر شوراهای سوم در صحن مجلس رای می آورد

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تجمیع انتخابات در کشور گفت: نمایندگان مجلس موافق افزایش عمر شوراهای فعلی هستند و به احتمال زیاد این طرح در صحن علنی رای می آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری با بیان این که تجمیع انتخابات در گذشته نیز در مورد انتخابات خبرگان و مجلس انجام شد ادامه داد: در آن زمان هیچ مشکلی پیش نیامد و انتخابات به خوبی برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که افزایش طول عمر شوراها مغایرتی با قانون ندارد اظهار داشت: این اقدام برای تجمیع انتخابات در کشور انجام می شود و این در حالی است که طول دوره شوراها در قانون ذکر نشده بلکه قانون تنها عمر هر دوره مجلس را برای مدت چهار سال مشخص کرده است و به همین دلیل افزایش مدت زمان یک دوره شوراها مشکل از لحاظ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
 
وی با اعلام حمایت از مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره تجمیع انتخابات و افزایش عمر شوراهای فعلی به 6 سال به برخی اظهارات در مورد لزوم نظرخواهی از مردم اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس هم نمایندگان مردم هستند و مردم به آنها اختیاراتی داده‌اند که بر اساس این اختیارات بتوانند از طرف آنها تصمیمگیری کنند و در این مورد هم نمایندگان از طرف مردم تصمیم می گیرند و مشکلی وجود ندارد.
 
کوثری ادامه داد: مصوبه کمیسیون شوراها مبنی بر افزایش عمر شوراهای فعلی بهترین گزینه تجمیع است و موافقان زیادی هم دارد.
کد مطلب 1080902

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