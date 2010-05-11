هویت ملی و اسلامی توسط دستگاههای فرهنگی باید در بین جوانان نهادنه شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس بعد از ظهر دوشنبه حسین هاشمی تختی در دیدار با اعضای شورای هیئتهای مذهبی استان هرمزگان بیان کرد: 175 میلیارد تومان اعتبار در دور سوم سفر ریاست جمهوری برای مدت 5 سال متوالی در حوزه فرهنگ و هنر تصویب شده که تاکنون 24 میلیارد تومان آن جذب شده است.

وی ادامه داد: از اعتبارات تصویب شده حوزه فرهنگ و هنر برای استان باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم تا از این اعتبارات بیشترین استفاده را ببریم.

استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه با نهادینه شدن مسائل فرهنگی در جامعه مابقی مسائل اجتماعی نیز از قبل از آن حل خواهد شد، تاکید کرد: برای ساماندهی امور فرهنگی در سطح استان کلیه دستگاههای فرهنگی استان با یکدیگر همکاری داشته باشند.

هاشمی افزود: فرهنگ اسلامی ایرانی در بیت جوانان باید ترویج داشته باشد تا کشوری آیاد و سرزمینی پوینده داشته باشیم.

وی اظهار داشت: مسائل فرهنگی از مهمترین مسائل در یک جامعه است و دستگاه‌هایی که متولی امر فرهنگ در جامعه هستند باید برنامه‌ها و طرح‌های بسیار مناسب‌ی را در این زمینه داشته باشند.

استاندار هرمزگان با شاره به نقش مهم و سازنده هیئت‌های مذهبی در ساخت تفکر دینی در جامعه بیان کرد: هیئت‌های مذهبی با اجرای برنامه‌های جذاب مذهبی و آگاه سازی جوانان می‌توانند نقش بسیار موثری در رشد و تعالی تفکر والای اسلامی ایرانی داشته باشند.