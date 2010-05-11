باغ موزه قصر امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایازی در نشست معاونان و مدیران اجتماعی مناطق 22 گانه تهران که به میزبانی شهرداری منطقه 7 برگزار شد با تشکر از فعالیتهای این منطقه در اجرای برنامه های نمایشگاه کتاب گفت: امسال بیستمین سالگرد ورود آزادگان به کشور است با توجه به اینکه زندانیان سیاسی از زندانی های زندان قصر بودند، وظیفه سنگینی بر عهده منطقه 7 است و باید این وظیفه با جدیت پیگیری شود.

وی اظهار داشت: در جلسه بررسی پروژه های شهرداری تهران در سال 89، شهردار تهران مقرر کرد پروژه زندان قصر تا پایان سال به بهره برداری برسد و امیدواریم که این پروژه تا ایام مبارک دهه فجر امسال آماده شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به توسعه مساجد گفت: شهردار تهران توجه خاصی به توسعه مساجد دارد و امسال نیز اعتبارات مساجد 30 درصد افزایش یافت.

پژمان پشمچی زاده شهردار منطقه 7 با تشریح فعالیتهای این منطقه در نمایشگاه کتاب گفت: برای برگزاری مناسب نمایشگاه کتاب سند همکاری تهیه و بر اساس آن سازمانهای مربوطه سعی کردند در بهتر برگزاری این رویداد مهم کشور تمامی توانایی خود را به کار گیرند.

وی اجرای فعالیتهای عمرانی، خدمات شهری، ترافیکی و احداث بوستان 12 هزار متر مربعی قنبرزاده را از جمله برنامه های منطقه در برپایی این نمایشگاه برشمرد و افزود: به دلیل مشکلات پارکینگ نمایشگاه مجبور شدیم پارکینگی در اراضی شمالی بزرگراه رسالت با ظرفیت پارک سه هزار خودرو احداث کنیم.