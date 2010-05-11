33 مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز خارج از کشور در بوشهر ساخته شد

علی وردیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این تعداد مدرسه در قالب 150 کلاس درس و در فضایی بالغ بر 9 هزار متر مربع توسط 50 خیر در استان بوشهر ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: اعم خیرین مدرسه ساز خارج از کشور استان بوشهر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس زندگی می کنند.

وردیانی به سومین همایش تکریم خیرین مدرسه ساز جنوب کشور در دبی اشاره کرد و گفت: در این همایش با حضور چهار استان جنوبی بوشهر، خوزستان، فارس و هرمزگان در کشور امارت متحده و در شهر دبی برگزار شد.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان بوشهر اضافه کرد: در این همایش علاوه بر اینکه از خیرین مدرسه ساز خارج از کشور استان بوشهر دعوت شد همچنین 100 نفر دیگر که زمینه ایجاد خیر شدن در آنها وجود دارد نیز دعوت بعمل آمد.

وی اظهار داشت: این همایش به منظور تکریم از کسانی که بخشی از دارای های خود را صرف مدرسه سازی در جنوب کشور می کنند، برگزار شد.