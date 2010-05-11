طرح برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی منتظر ابلاغ رئیس جمهور است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی گفت: با توجه به بهره برداری از خطوط جدید مترو تا پایان سال، تامین واگنهای مورد نیاز برای خدمات رسانی در شان مردم به اعتبار نیازمند است.

قائم مقام معاونت مالی واداری شهرداری تهران گفت: پس از تصویب مصوبه مجلس در مورد برداشت یک میلیارد تومانی مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی در مجمع تشخیص و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ما منتظر ابلاغ این قانون از طرف رئیس جمهور هستیم تا بخشی از واگنهای مترو که از محل همین اعتبار باید خریداری شود را وارد چرخه حمل و نقل شهری کنیم.

وی گفت: با توجه به اینکه بنا بر اظهارات مسئولان دولتی قانون هدفمند کردن یارانه ها از تیرماه اجرا می شود توسعه حمل و نقل به ویژه متروی تهران یک ضرورت است.

امانی تصریح کرد: علاوه بر تصویب برداشت یک میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی در بودجه سال جاری، 445 میلیارد تومان برای توسعه مترو و 60 میلیارد تومان نیز برای یارانه بلیت پیش بینی شده است که امیدواریم این اعتبارات نیز به موقع در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.