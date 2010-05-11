به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا هاشمی مدیر عامل شرکت کتاب گستر وابسته به انتشارات علمی و فرهنگی ضمن اعلام این خبر گفت: هر ساله فعالیتهای گسترده‌ای در خصوص کتاب و کتابخوانی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد کافی نیست.

وی با اشاره به ارتقای انتظارات اصحاب فرهنگ در گسترش برنامه‌های فرهنگی حوزه کتاب گفت: شرکت کتاب گستر به منظور ساماندهی و انسجام بخشی به این فعالیتها باشگاه "جوانان کتاب گستر" را راه اندازی کرده است.

هاشمی هدف از تشکیل این باشگاه را پاسخ به نیازهای علمی، ادبی و فرهنگی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی اعلام کرد و گفت: در این مسیر از فناوریهای نوین بهره گرفته‌ایم.

مدیرعامل کتاب گستر برخورداری از 15 درصد تخفیف برای کتابهای انتشارات علمی و فرهنگی و سایر ناشرین، امکان حضور در تالار گفتگو اطلاع‌رسانی در رابطه با کتابهای بخش تالار گفتگو و مسابقه ماه از طریق ایمیل را از جمله مزایای عضویت در این باشگاه عنوان کرد.

علاقه‌مندان به ثبت نام در باشگاه "جوانان کتاب گستر" می‌‌توانند به سایت www.ketabgostar-cj.com مراجعه کنند.



