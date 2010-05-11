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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

مشارکت یک و نیم میلیون نفر روز در طرح های بسیج سازندگی سپاه عاشورا

تبریز - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا گفت: در طول سال گذشته بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر روز در فعالیت های بسیج سازندگی به کارگیری شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ علی مددی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن سالروز تشکیل بسیج سازندگی، بکار گیری جوانان در فعالیت های این مجموعه را فرصتی مغتنم برای توسعه مناطق محروم خواند و افزود: منابع طبیعی، کشاورزی، فنی و محرومیت زدایی، اعزام تیم های بهداشتی، آموزش های فنی و حرفه ای، سواد آموزی، بهسازی و زیبا سازی مدارس، کلاس هایی تقویتی و جبرانی و خدمات مشاوره ای اردوهای جهاد دانشجویی از مهمترین زمینه های فعالیت بسیج سازندگی است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته علاوه بر فعالیت های فوق، همکاری بسیجیان با کمیته امداد امام خمینی (ره) فوق العاده خوب بود به نحوی که میزان خدمت رسانی به محرومان بصورت نقدی و غیر نقدی بالغ بر هشت میلیارد ریال بود.

مددی همچنین از تهیه 260 سری جهیزیه برای نوعروسان توسط بسیجیان در سال گذشته خبر داد.

وی در ادامه از کسب رتبه برتر توسط بسیج سازندگی سپاه عاشورا در کشور خبر داد و افزود: در همایشی که به منظور تجلیل از فعالان بسیج سازندگی در تهران برگزار شده بود، سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا جزو سازمان های برتر معرفی گردید.

به گفته مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا، این واحد موفق شد از استانهای برتر و موفق شناخته شده و لوح تقدیر و هدیه مربوطه را از دست معاون اول رئیس جمهور دریافت نماید.

کد مطلب 1080922

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