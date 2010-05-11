خدمات رسانی به ایستگاههای جدید بدون افزایش ناوگان ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی اظهار داشت: ناوگان موجود در مترو تهران حداکثر جوابگوی جابه جایی روزانه یک و نیم میلیون مسافر است حال آنکه روزانه یک میلیون و 700 هزار مسافر با مترو سفر می کنند و در واقع هم اکنون نیز شاهد جابه جایی مسافران بیش از ظرفیت موجود هستیم که این مسئله فرسودگی ناوگان را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: با وضعیت موجود و تعداد کم قطارها قادر به خدمات رسانی به ایستگاه جدید دیگری را نداریم و در صورتی که ایستگاههای جدید به بهره برداری برسند اگر بخواهیم به شهروندان در این ایستگاهها با ناوگان موجود خدمات رسانی کنیم باید در واقع از سرویس دهی به سایر نقاط کاسته و سطح خدمات رسانی را از آنچه اکنون وجود دارد نیز پایین تر آوریم که این موضوع به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: افتتاح ایستگاههای جدید بدون وجود ناوگان مورد نیاز به نفع هیچکس نیست و باید پا به پای توسعه خطوط، ناوگان مورد نیاز نیز تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز شاهد رشد و پیشرفت سریع خطوط مترو هستیم گفت: در حالی که توسعه خطوط و ساخت و ساز مترو با وجود تمام سختیها و مشکلات به سرعت پیش می رود دور از انصاف است که به دلیل کمبود ناوگان نتوانیم به شهروندان خدمات رسانی مناسب داشته باشیم و از ظرفیتهای به وجود آمده استفاده کنیم.

ربیعی گفت: برای راه اندازی هر کیلومتر مترو به یک قطار نیاز داریم که بر این اساس اگر بخواهیم ایستگاههای توسعه شرقی خط 4 مترو از میدان شهدا تا کلاهدوز به طول تقریبا 6 کیلومتر را به بهره برداری برسانیم به 6 قطار نیاز است.

وی افزود: همچنین برای بهره برداری از توسعه غربی این خط از میدان انقلاب تا میدان آزادی 6 قطار و برای خدمات رسانی مناسب به ایستگاههای قیطریه و فرهنگسرا نیز در هر مسیر به سه قطار نیاز است.

ربیعی تاکید کرد: برای اینکه تا پایان سال بتوانیم علاوه بر خدمات رسانی مناسب به ایستگاههای جدید، سرفاصله حرکت قطارها را در خطوط کاهش دهیم به 30 قطار درون شهری و 70 واگن دو طبقه و 24 لوکومتیو برای خط تهران- کرج نیاز است.