به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی خوشگفتار صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه عمومی آیت الله خامنه‌ای قم گفت: پرشدن اوقات فراغت افراد به خصوص جوانان با کتابخوانی زمینه‌های ارتکاب بزه را از بین می‌برد.



وی کتاب و کتابخوانی را یکی از مهمترین فعالیت‌ها در عرصه توسعه اجتماعی و ارتقای سطح دانش عمومی برشمرد و افزود: افزایش مطالعه با ارتقای آگاهی و مهارت‌های زندگی و بالابردن قوه تحلیل افراد در مورد نتایج اعمال و کارکردهایشان باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.



کتابخوانی در قم رشد چشم گیری داشته است



خوشگفتار همچنین ضمن ابراز خرسندی از رشد چشمگیر کتاب و کتابخوانی در سطح استان قم در سال گذشته گفت: رشد کتاب و کتابخوانی در سال گذشته مثبت بوده که حاکی از مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه از امکانات و منابع انسانی موجود است و البته طرح‌های متعدد اجرا شده در این موضوع نقش اساسی داشته است.



وی ادامه داد: برای گسترش فرهنگ کتابخوانی باید به حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری به طور همزمان توجه کرد.



مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری قم در خاتمه سخنان خود با اشاره به وضعیت کتابخانه‌های استان ابراز داشت: ساخت کتابخانه‌های استاندارد به خصوص در مناطقی که با کمبود کتابخانه‌های عمومی رو به روست، تجهیز کتابخانه به تکنولوژی مدرن و فراهم آوردن زمینه برای استفاده بیشتر از منابع مجازی و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های عمومی، برگزاری مسابقات، مقاله‌نویسی و خلاصه‌نویسی کتاب از جمله این اقدامات می‌تواند باشد.

