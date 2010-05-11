به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی خوشگفتار صبح سهشنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه عمومی آیت الله خامنهای قم گفت: پرشدن اوقات فراغت افراد به خصوص جوانان با کتابخوانی زمینههای ارتکاب بزه را از بین میبرد.
وی کتاب و کتابخوانی را یکی از مهمترین فعالیتها در عرصه توسعه اجتماعی و ارتقای سطح دانش عمومی برشمرد و افزود: افزایش مطالعه با ارتقای آگاهی و مهارتهای زندگی و بالابردن قوه تحلیل افراد در مورد نتایج اعمال و کارکردهایشان باعث کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
کتابخوانی در قم رشد چشم گیری داشته است
خوشگفتار همچنین ضمن ابراز خرسندی از رشد چشمگیر کتاب و کتابخوانی در سطح استان قم در سال گذشته گفت: رشد کتاب و کتابخوانی در سال گذشته مثبت بوده که حاکی از مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه از امکانات و منابع انسانی موجود است و البته طرحهای متعدد اجرا شده در این موضوع نقش اساسی داشته است.
وی ادامه داد: برای گسترش فرهنگ کتابخوانی باید به حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری به طور همزمان توجه کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری قم در خاتمه سخنان خود با اشاره به وضعیت کتابخانههای استان ابراز داشت: ساخت کتابخانههای استاندارد به خصوص در مناطقی که با کمبود کتابخانههای عمومی رو به روست، تجهیز کتابخانه به تکنولوژی مدرن و فراهم آوردن زمینه برای استفاده بیشتر از منابع مجازی و همچنین برگزاری نمایشگاههای عمومی، برگزاری مسابقات، مقالهنویسی و خلاصهنویسی کتاب از جمله این اقدامات میتواند باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری قم، ارتقای فرهنگ مطالعه را در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی خوشگفتار صبح سهشنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه عمومی آیت الله خامنهای قم گفت: پرشدن اوقات فراغت افراد به خصوص جوانان با کتابخوانی زمینههای ارتکاب بزه را از بین میبرد.
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