آخرین تصمیم دانشگاههای تهران برای شنبه و یکشنبه/ سه دانشگاه تعطیل نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام تعطیلات شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه برای مدارس و دانشگاههای شهر تهران، سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و هنر اعلام کردند فعالیت آموزشی آنها ادامه دارد.

دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای که بر روی سایت خبری خود قرار داده تاکید کرده است: دانشگاه صنعتی شریف در روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه 89 تعطیل نخواهد بود و برنامه‌های آموزشی و اداری دانشگاه طبق روال عادی ادامه خواهند یافت.

همچنین دانشگاه تهران نیز به اطلاع دانشجویان و اعضای هیئت علمی رسانده است که کلیه کلاسهای درسی دانشگاه تهران در روزهای شنبه و یکشنبه در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت ماه سال جاری دایر است.

در همین زمینه دانشگاه هنر نیز در اطلاعیه اعلام کرده است که در روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه جاری هیچ گونه امتحانی برگزار نمی شود.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده است که آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه بر اساس جدول اعلام شده برگزار می شود اما فعالیتهای آموزشی دانشگاه در شهر تهران در روزهای 25 و 26 اردیبهشت تعطیل است.

دانشگاه آزاد اسلامی در این اطلاعیه تصریح کرده است که تمام فعالیت‌های دانشگاه آزاد در سطح پایتخت طی روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت تعطیل است اما آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد طبق برنامه و روال تعیین شده قبلی طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 23، 24 و 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

بر اساس اطلاعیه دانشگاه آزاد، این موضوع همسو با اعلامیه هیئت دولت بوده و کلاسهای درسی دانشجویان واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی واقع در تهران بزرگ شامل تهران شمال، تهران جنوب، تهران مرکز، علوم و تحقیقات ، تهران پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، تهران غرب (سما)، تهران شرق و شهر ری طی روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه تعطیل است.

برخی دانشگاههای تهران نیز هنوز رسما اطلاعیه ای مبنی بر تعطیلی یا عدم تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه منتشر نکرده اند.

یکشنبه شب از سوی هیئت دولت منتشر شد که شنبه و یکشنبه مراکز آموزشی و دولتی تهران تعطیل هستند اما روز گذشته مراکز دولتی از این موضوع مستثنی شدند. استاندار تهران نیز روز گذشته اعلام کرد که تعطیلات شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه فقط شامل مدارس و دانشگاههای شهر تهران است و شامل شهرهای تابعه و مراکز دولتی نیست.

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