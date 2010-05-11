250 واحد مسکن معلولان خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق صبح سه شنبه در جمع اعضای شورای مسکن استان با بیان اینکه از این تعداد 100 واحد در روز جهانی معلولان افتتاح خواهد شد، افزود: همچنین 100 واحد مسکونی در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: همچنین از این تعداد 50 واحد مسکونی در دست احداث است که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

اکبری مطلق بر روان سازی خدمات به مردم تاکید کرد و بیان داشت: وجود قوانین و تبصره های متعدد در قانون در جهت تسهیل و روان سازی خدمات است و این امر باید در جهت خدمات رسانی آسان تر به مردم بکار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه مسکن مهر باید برابر با برنامه انجام شود، از شرکتهای خدماتی از جمله شرکت برق خواست در جهت برق رسانی به موقع به این واحدها همکاری کنند تا واحدها در زمان تعیین شده تحویل داده شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی در پایان بر توجه به کیفیت، کمیت و سرعت در ساخت مسکن مهر تاکید کرد و یادآور شد: در اجرای طرح مسکن مهر تحویل واحد های مسکونی مستحکم و اقتصادی به مردم مورد نظر است.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی سال 1389 را سال ثمردهی مسکن مهر دانست و گفت: مسکن مهر بزرگترین طرح عمرانی کشور است، که در سال جاری در اولویت برنامه های اجرایی قرار گرفته است.

مهدی عارف پور با تاکید بر ارائه گزارش عملکرد درارتباط با مصوبات شورای مسکن استان از سوی دستگاه های ذیربط با هدف رفع چالشها و نارسایی ها، افزود: خانه دار کردن افراد بی سرپناه با توجه به داشتن اجر اخروی باید بیش از پیش مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، عنوان کرد: به ازای ساخت هر 100 متر مربع واحد مسکونی برای دو تا سه نفر ایجاد اشتغال می شود.

عارف پور ساخت و ساز مسکن در استان را از راهکارهای کاهش بیکاری در این استان دانست و اظهار داشت: با ساخت حداقل سالانه پنج هزار واحد مسکونی با متوسط هر واحد 100 مترمربع می توانیم سالانه 10 هزار شغل و طی پنج سال آینده 55 هزار شغل در استان ایجاد کنیم.

وی به هزینه کرد دولت و بخش خصوصی در مسکن اشاره کرد و بیان داشت: برای ساخت هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان هزینه می شود که مشارکت دولت و بخش خصوصی در بحث مسکن سالانه 30 هزار میلیارد تومان می باشد.

عارف پور با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مسکن مهر باید برابر با برنامه پیشرفت کند، بیان کرد: ارائه به موقع خدمات از قبیل برق، آب و واگذاری زمین رایگان به متولیان برای ساخت فضاهای عمومی مسکن مهر همچون مسجد، مدرسه، فضاهای ورزشی و بهداشتی درمانی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به تفویض اختیارات از سوی رئیس جمهور و وزارت مسکن و شهر سازی، تمام تصمیمات و دستور العمل های اتخاد شده در شورای مسکن استان قابل اجرا است بنابراین دستگاه های ذیربط در چارچوب آن می توانند مشکلات خود را در این زمینه رفع کنند.

به گفته وی با توجه به مشخص شدن واجدین شرایط مسکن مهر در استان باید طی حداقل 40 روز آینده انعقاد قرارداد زمین برای مسکن مهر این افراد انجام شده و سه ماه بعد از انجام این مراحل نیز پروانه ساختمانی این واحدها صادر شود.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی در پایان بر صنعتی سازی و مقاوم سازی واحدهای مسکن مهر تاکید کرد و یادآور شد: در صورت استفاده از صنعتی سازی در ساخت واحدهای مسکونی متقاضیان می توانند از پنج میلیون تومان تسهیلات مربوط به صنعتی سازی بهره مند شوند.