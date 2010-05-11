دانشگاه هرمزگان باید با برنامه ریزی کمبود نیروی متخصص را برطرف کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی صبح سه شنبه در بازدید از طرحهای عمرانی دانشگاه هرمزگان بیان کرد: ارتباط با مراکز تحقیقاتی و تولیدی و ارائه ایده های کارشناس باید در جهت رفع نیازهای تولیدی و صنعتی استان حرکت کند.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساختهای عمرانی و رفاهی برای توسعه متوازن ضروری است و مسئولان دانشگاه‌ ها باید توجه داشته باشند که برای رسیدن به پیشرفت و توسعه روزافزون نباید کمیت را فدای کیفیت کرده بلکه باید با توسعه متوازن و با کیفیت در جهت ارتقا علمی دانشجویان و رفع نیازهای استان حرکت کنند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر توسعه علمی در کشور خاطرنشان کرد: امروز تمام هراس دشمن از بومی کردن علوم مختلف از جمله هوا و فضا، انرژی هسته ای، علم نظامی و دیگر رشته‌های تخصصی در ایران است بنابراین اهمیت دادن بیش از پیش به ارتقاء و افزایش سطح علم و آگاهی در استان هرمزگان از ضروریات است.

هاشمی تختی اظهار داشت: در چند سال اخیر دانشگاه هرمزگان در دولت نهم و دهم با تلاش مجموعه مدیریت دانشگاه در بخش های عمرانی، آموزش، زیرساختها، کمی و کیفی جهش چشمگیر داشته است اما برای رسیدن به نقطه ای مطلوب، اهداف مد نظر و پیشرفت، توسعه و آبادانی استان باید یک حرکت جدی تر را دنبال کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه محل عروج، خود سازی و سازندگی انسان است، بیان داشت: دانشگاه دژ محکم در برابر انحرافات فکری است که اگر مسئولین دانشگاه با اطلاع رسانی صحیح و هدایت دانشجویان به سمت مسیر روشن رشد و آگاهی تلاش مضاعف تری کنند، می توانند دانشجویان را در برابر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن دانشگاه بیمه کنند.

استاندار هرمزگان این بازدید پس از بیان کمبودها و نیازهای دانشگاه توسط مسئولان قولهای مساعدی در خصوص تامین مسکن هیئت علمی دانشگاه و تامین بخشی از اعتبارات پروژه های عمرانی دادند.