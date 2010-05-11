دو فوریت برای افزایش ضریب حقوق کارمندان متناسب با افزایش تورم

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دو فوریت راجع به ماده 125 قانون خدمات کشوری و 150 برنامه چهارم است.

وی افزود: در این دو ماده دولت موظف است ضریب حقوق کارکنان را متناسب با افزایش تورم افزایش بدهد.

وی تاکید کرد که برای امسال ضریب حقوق کارکنان متناسب با افزایش تورم افزایش پیدا نکرده است برای همین موضوع دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای ارائه آماده شده تا دولت موظف شود این کمبود را از طریق بند ج قانون برنامه بودجه تامین کند.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد که این دو فوریت تا آخر وقت امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود تا در نهایت فردا نسبت به آن تصمیم گیری شود چرا که اگر امروز فوریت این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح نشود، به دلیل اینکه در صورت مطرح شدن این فوریت باید فردای آن روز موضوع بررسی شود به هفته آینده موکول خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی طراحان این دو فوریت را 8 نفر از نمایندگان خواند.