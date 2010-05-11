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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

سازمان سنجش اعلام کرد:

الزام دانش آموختگان کاردانی و پودمانی علمی کاربردی به گذراندن دروس جبرانی

الزام دانش آموختگان کاردانی و پودمانی علمی کاربردی به گذراندن دروس جبرانی

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: دانش‌آموختگان دوره‌های کاردانی پیوسته و پودمانی دانشگاه علمی- کاربردی برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته باید دروس جبرانی بگذرانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، کلیه دانش‌آموختگان دوره‌های کاردانی پیوسته و دوره‌های پودمانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی که در آزمون‌ کاردانی به کارشناسی‌ ناپیوسته‌ سال 1389 ثبت‌نام کرده اند، در صورتی که معدل آنها بین 10 تا 99/13 باشد و در دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قبول شوند، باید 24 واحد درسی را طی دو نیمسال، مطابق سرفصل مصوب رشته قبولی، به عنوان دروس جبرانی بگذرانند.

گذراندن دروس جبرانی برای این دانش آموختگان مصوب شورای برنامه ‌ریزی آموزش عالی است و این دروس به جای مدرک پیش دانشگاهی آنها ملاک عمل قرار می گیرد.

سازمان سنجش اعلام کرد: مدت مذکور به سنوات مجاز تحصیل دانشجو افزوده خواهد شد.

کد مطلب 1080938

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