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۱۰ شهریور ۱۳۸۳، ۱۰:۵۰

از سوي سازمان بيمه خدمات درماني:

ضوابط بيمه درمان بيماران خاص در سال 83 اعلام شد

با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده بين سازمان بيمه خدماتي درماني و بنياد امور بيماريهاي خاص ضوابط و مقررات صدور دفاتر بيمه اي براي بيماران خاص در سال جاري اعلام شد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" با در نظر گرفتن مشكلات عديده بيمه درماني بيماران خاص صندوق خويش فرما در ادارات كل بيمه خدمات درماني استانهاي سراسر كشور ، ضوابط صدور دفترچه براي اين بيمه شدگان همانند سالهاي گذشته به صورت بيمه نمودن بيماران خاص زير 18 سال به همراه يكي از والدين، معافيت بيماران خاص بالاي 18 سال از رعايت شرط خانوار (بيمه انفرادي)، اعطاي تخفيف به بيماران خاص با نظر مديريت اداره كل هر استان تا سقف 100 درصد قابل اجراست.

اين گزارش مي افزايد :  تلاش مسوولين سازمان بيمه خدمات درماني كشور در اعلام ضوابط مربوطه با مد نظر قرار دادن نوع نياز اين بيمه شدگان به خدمات درماني بوده تا بتواند دسترسي به خدمات را در كوتاهترين زمان ممكن براي اين بيمه شدگان امكان پذير سازد.

 

 

کد مطلب 108094

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