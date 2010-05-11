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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

اوباما:

گرجستان دیگر مانعی در روابط روسیه و آمریکا به شمار نمی رود

گرجستان دیگر مانعی در روابط روسیه و آمریکا به شمار نمی رود

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دیگر گرجستان به عنوان مانعی تنش زا در روابط بین این کشور و روسیه بشمار نمی رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما در نامه ای به نمایندگان کنگره این کشور نوشت: وضعیت در گرجستان دیگر بعنوان مانعی در برابر همکاری با روسیه نیست.

این اظهارات در راستای تلاش اوباما برای از بین بردن تنش های بین آمریکا و روسیه است که از زمان جنگ اوت 2008 بین گرجستان و روسیه صورت می گیرد. در آن زمان آمریکا و غرب به حمایت از تفلیس برخواستند.

اوباما همچنین از احیای یک توافق هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بین روسیه و آمریکا خبر داد که این توافق هم پس از درگیری های روسیه و گرجستان در خصوص اوستیا متوقف شده بود.

رئیس جمهوری آمریکا در این نامه سطح و توسعه همکاری روسیه و ایالات متحده در خصوص ایران را برای توجیه ارائه مجدد توافق پیشنهادی به کنگره کافی دانست.

کد مطلب 1080940

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