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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

نشست "بی‌اعتمادی، جهل و بی‌عدالتی" برگزار می‌شود

نشست "بی‌اعتمادی، جهل و بی‌عدالتی" با سخنرانی کاترینا هالی طی روزهای 27 و 28 اردیبهشت در دانشگاه لیدز انگلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاترینا هالی استاد کامل فلسفه در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند است و در این دو نشست مفاهیم متضاد اعتماد و عدالت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هالی دیروز در دانشگاه لیدز درباره "تعهد و الزام" سخنرانی کرده است. او روز 28 اردیبهشت موضوع "اعتماد عادلانه و بی‌اعتمادی ناعادلانه" را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هالی معتقد است که اعتماد، معرفت و عدالت از جمله مفاهیمی هستند که همه ما با آنها آشنا هستیم ولی ماهیت و ارزش آنها برای ما چندان مشخص نیست.

به اعتقاد او برای تبیین این مفاهیم ما با مفاهیم متضاد آن دست به گریبان هستیم. بی‌عدالتی، جهل و بی‌اعتمادی مفاهیم متضادی هستند که باید تبیین شوند.

کد مطلب 1080942

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