احمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: بر اساس نیاز سنجی‌ها و در خواست‌هایی که از شهروندان دریافت کرده‌ایم در حال ساخت 2 مرکز هستیم که در 6 ماهه اول امسال راه‌اندازی خواهند شد.



وی ادامه داد: یکی از این دو مرکز تخصصی مربوط به مراکز برودتی و حرارتی است و دیگری با رویکرد دانشگاهی نیاز مراکز دانشگاهی را پاسخ می‌دهد.



مدیر اداره کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان قم با بیان این که طبق آمارهای وزارت کار 83 درصد از افرادی که جویای کار هستند هیچ مدرک یا مهارتی ندارند و دانشگاهیان 35 درصد از بیکاران را تشکیل می‌دهندگفت: راهبرد تکنولوژی به گونه‌ای است که هر روز دست آورد نوینی را عرضه می‌کند.



علیزاده ادامه داد: به طور مثال امروز تراشکاری به عنوان یک مهارت معمولی کافی نیست بلکه کارگر فنی ما باید به جوشکاری cnc نیز مسلط باشد.



وی با بیان این که نیروی کار برای آغاز به فعالیت باید توانایی‌‌های اصلی را داشته باشد اظهار داشت: جامعه دانشگاهی ما در حال رشد است و بازار کار ما نیز به افراد تحصیل کرده نیازمند است.



علیزاده افزود: به همین دلیل اداره کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر آموزش دانشگاهیان تأکید دارد.



مدیر کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان قم در خصوص برنامه‌های این اداره کل در راستای گسترش مهارت‌های شهروندان خاطر نشان کرد: یک مرکز آموزشی به صورت جوار دانشگاهی در دانشگاه قم راه اندازی شده است و مرکز دیگری نیز در دانشگاه آزاد درحال احداث است.



وی با بیان این که فاز اول مرکز جوار دانشگاه قم در 4 محور نرم افزار‌های تخصصی و کاربردی‏‏، کارآفرینی و کسب وکار‏، مهارت‌های پیشرفته غیر فنی‏ و طرح‌های کارورزی فارغ التحصیلان راه اندازی شده است‏، افزود: در صورت تقاضای دانشجویان و استقبال دانشگاه‏، آماده هستیم فاز دوم این مجموعه را در قالب آموزش مهارت‌های پیشرفته فنی راه‌اندازی کنیم.



مدیر اداره کل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای استان قم ادامه داد: به عنوان مثال یکی از مباحث جدید علوم مهندسی بحث مکوترانیک است که در صورت نیاز دانشگاه حتی این دوره را می‌توانیم ارائه کنیم.



توانایی تدریس بالغ بر 700 نرم افزار صنعتی را داریم



علیزاده در خصوص نرم‌افزارهایی که در دروه‌های آموزش نرم‌افزار‌های تخصصی و کاربردی آموزش داده می‌شوند گفت: در این دوره‌ها توانایی تدریس بالغ بر 700 نرم افزار صنعتی را داریم و بسته به تقاضای دانشگاه دوره‌های مورد نیاز را ارائه خواهیم کرد.



وی در توضیح مهارت‌های پیشرفته غیرفنی اظهار داشت: این دوره‌ها برای تمامی رشته‌های دانشگاهی مفید است اما گروه علوم انسانی می‌تواند از آن استفاده بیشتری کند.



مدیر کل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای استان قم ادامه داد: دانشجویان رشته‌های علوم‌انسانی می‌تواند پژوهشگران خوبی شوند و ما در این دوره‌ها آموزش لازم را به آنها ارائه می‌دهیم.



برای آزادسازی یارانه‌ها برنامه داریم



علیزاده در خصوص اقدامات این اداره کل برای بالا بردن سطح بهره‌وری و مقابله با تبعات آزادسازی یارانه‌ها در استان اظهار داشت: قصد داریم به صورت عمومی یک سری دوره‌های ویژه بهره‌وری و آشناسازی با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ابتدا برای کارمندان اداره کل و سپس سطح استان اجرا کنیم



دانشجو باید خودش کار ایجاد کند



وی اظهار داشت: دانشجویان ما بیش از هر چیز نیازمند مهارت‌های کارآفرینی هستند تا وقتی از دانشگاه خارج شدند منتظر بازار کار برای جذب آنها نباشند، بلکه خود کاری را شروع و حتی چنر نفری را نیز مشغول به کار کنند.



علیزاده در رابطه با این که رویکرد اداره کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان قم بیشتر معطوف به کدام بخش است گفت: ما بر روی بخش خاصی تأکید نداریم بلکه به نیاز سنجی‌ها و درخواست‌های جامعه اهمیت می‌دهیم.



مدیر کل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای قم علاوه بر مسائل صنعتی با توجه به سبقه توریستی این استان باید آموزش‌های مربوط به امور خدماتی نیز جدی گرفته شود که در حال امضاء تفاهم نامه‌ای با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستیم.

