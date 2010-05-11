به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی امروز در همایش فرصتهای تامین مالی در فرابورس با بیان اینکه تمام ارکان دولت و مجلس توسعه بازار فرابورس را مورد تاکید قرار می دهند و نسبت به فضای کاری این بازار اطمینان وجود دارد، گفت: در عین حال نمایندگان حاکمیت در بازار سرمایه این اطمینان را به فعالان بورس می دهند که پشتیبانی لازم را از این بازار دارند.

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از نیازهای بازار سرمایه کشور را وجود بازاری همچون فرابورس دانست و تصریح کرد: بازار فرابورس بازاری دست دوم نیست، بلکه دارای اصالت است که مورد تقویت و حمایت قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه اولویت اول برای عرضه شرکتها اگر قابل عرضه در بورس نیستند، باید فرابورس باشد، از تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به مالیات شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس خبردادو گفت: باید نسبت به بازار فرابورس نگاه بلندمدت داشت، بازار فرابورس به نحوی توسعه خواهد یافت که قطعا در چند سال آینده مهمتر از بورس خواهد بود.

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار بازار فرابورس را مکمل بورس اوراق بهادار تهران دانست و با اشاره به قول مساعد وزیراقتصاد گفت: فرابورس در اولویت مزایده های سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.

حسینی راهکار مشخص ورود و خروج آسان به سرمایه گذاری در بازارهایی همچون فرابورس را رسمیت دادن به این بازارها دانست و تصریح کرد: همواره نسبت به کشف قیمت در otc ابهام وجود دارد، اما دلیلی برای درگیر شدن با اینگونه شبهات وجود ندارد. در عین حال سطح افشای اطلاعات در فرابورس باید در حد قانون در نظر گرفته شود.

وی کاهش هزینه های معاملات را به نفع ارکان بازار دانست و اظهارداشت: برنامه های مناسبی برای فرابورس در نظر گرفته شده است، بر این اساس سعی می شود، ابزارهایی که به بازار سرمایه معرفی می شوند و بورس هنوز قابلیت پذیرش آن را ندارد، در فرابورس کار خود را آغاز کند.

عضو هیئت عامل سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به انتشار گواهی سپرده و حق تقدم سپرده های مسکن در بازار فرابورس عنوان کرد: همچنین بر روی معاملات اوراق مشارکت نیز در این بازار کار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ریسک عمده ای مترتب با این بازار به دلیل اینکه 40 سال از راه اندازی بورس و آشنایی با آن گذشته است، وجود ندارد، یکی از ویژگی های این بازار را باز بودن سقف سهامداری عنوان کرد.

همچنین در این همایش امید قائمی مدیرعامل فرابورس، تامین مالی آسان و ارزان، افزایش نقد شوندگی سهام، بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس، نقل و انتقال آسان، سریع و کم هزینه سهام، شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس و اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را از مزیتهای شرکتها برای حضور در فرابورس اعلام کرد.

قائمی همچنین بهره گیری از امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیلات بانکی، معرفی شرکت و محص.لات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت، صدور اراق مشارکت و گواهی سپرده و پیش بینی فرآیند ساده ورود و خروج از فرابورس را از دیگر مزیتهای شرکتها برای حضور در فرابورس دانست.

وی گفت: پذیره نویسی، انتشار اوراق مشارکت و ابزارهای مالی خاص برای تامین مالی پروژه ها در این بازار اندیشیده شده است، به همین جهت انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص در فرابورس و انجام معامله دست دوم این اوراق در فرابورس هزینه تامین مالی ناشر را به شدت کاهش می دهد و سرمایه گذاران را از یک بازار نقد پذیر و قابل اتکا برخوردار می کند.

مدیرعامل شرکت فرابورس با اشاره به تمایل برخی از مخاطبین جدید فرابورس به سرمایه گذاری در بخش اوراق با درآمد ثابت گفت: برای جذب این مخاطبین باید بازار سرمایه و فرابورس برنامه ریزی داشته باشند، زیرا سود و بازدهی آن بیش از بدهی اوراق مشارکت بانکها است.

وی از عرضه سهام هتل هما در فرابورس و فعالتر شدن بازار سوم آن طی یک ماه آینده خبرداد و افزود: تامین مالی پروژه های مسکونی یا تامین مالی خریداران مسکونی از طریق سپرده گذاری در بانک مسکن که قبلا حق تقدم آن از طریق اوراق حق تقدم فراهم شده است، انجام می شود.

همچنین حسین خزلی خرازی دبیر کل کانون کارگزاران بورس نیز در این همایش با بیان اینکه بازار بورس و فرابورس تفاوتی با یکدیگر ندارند، افزود: فرابورس بازاری واقعی، خود تنظیم و تحت نظارت است.

وی گفت: با وجود پس اندازهای مردمی به دلیل اینکه آنها آشنایی با بورس و فرابورس ندارند، این پس اندازها جذب نمی شود، به همین دلیل برای این منظور و فرهنگ سازی آن باید کار کرد. این در حالی است که بازارهای otc در دنیا پر رونق تر از بورسهای اصلی آنها است.