اخبار کوتاه ورزشی از استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در پی ارسال نامه ای از سوی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی و ارزشیابی عملکرد سال 88 هیئت ژیمناستیک کـــرج با رتبه خیلی خوب مقام دوم برترین هیاتهای ورزشی ژیمناستیک را به خود اختصاص داد.



برگزاری مسابقات ووشو بانوان در کرج

هیئت ووشو بانوان در نظر دارد یک دوره مسابقه چهارجانبه با حضور تیمهای ( قم – قزوین – تهران و کرج ) در تاریخ 24 اردیبشهت در سالن استقلال کرج در دو بخش تالو و ساندا و در رده های سنی نونهال – نوجوان و جوانان برگزار نماید.

مسابقات انتخابــی تکــواندو نونهالان ( دختران)برگزار شد

مسابقات انتخابی کشوری در تاریخ 17 اردیبشهت در سالن ورزشی بعثت شهرستان کرج برگزار شد، در این مسابقات 213 نفر نونهال حضور داشتند که در 10 وزن با یکدیگر مبارزه کردند.



برگزاری مسابقات تنیس روی میز در کرج

به همت هیئت تنیس روی میز شهرستان کرج مسابقات ویژه دانش آموزان شهرستانهای استان تهران در روز 16 اردیبهشت در محل خانه پینگ پنگ شهرستان کرج برگزار شد و نتایج ذیل بدست آمد، مقام اول سید آرش خاتمی از شهریار – مقام دوم امیر حسین رهگذر از کــرج – مقام سـوم محمد علی احمدی از کــرج .

در پی برگزاری مسابقات اپه جایزه بزرگ که در روز چهارشنبه 22 اردیبشهت در تهران برگزار می شود ورزشکاران ذیل از کرج در این مسابقات حضور می یابند؛ احسان اشرف پور، جواد علی شهری، فرهاد سیاری، آرمین تیرانداز، میثم نادری فرد،امیر خیابانی، امیرحسین رضایی و محمد جواد روحانی فر ژیمناستیک کــرج دوم شد.