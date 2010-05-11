شعبه بانک توسعه صادرات ایران در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن احتشام پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات تجار و صادرکنندگان استان با مدیران بانک توسعه صادرات ایران در بیرجند گفت: زمینه تشویق سرمایه گذاران در استان فراهم شده و با این نگاه باید خراسان جنوبی به جایگاه واقعی خود برسد.

وی با اشاره به نزدیکی با کشورهای آسیای میانه و موقعیت این استان در مسیر کریدور شمال به جنوب افزود: باید کسب و کارهای تجاری را در استان توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند با اعتباربخشی به امر توسعه صادرات و بازرگانی نقش خود را ایفا نموده است، یادآور شد: آمادگی هرگونه همکاری در جهت شناخت بیشتر بازارهای هدف و کمک به تجار و صادرکنندگان را داریم.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری و صادرات بخشی با همت تجار و بخشی هم توسط مسئولان امر بانکها و سازمان های متولی امکانپذیر است

احتشام با اشاره به ایجاد نمایندگی بانک توسعه صادرات در استان و همکاری موثر و گسترده با صادرکنندگان و تجار افزود : باید اختیارات این نمایندگی را افزایش و نسبت به ایجاد شعبه در استان اقدام شود.

رئیس اداره اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران نیزدر این جلسه گفت: یکی ازسیاست های این بانک در سطح کلان تعامل با دستگاه های متولی امر صادرات است تا بتوانیم منابع مالی صادرکنندگان را تأمین کنیم .

سید حسین حسینیان با بیان اینکه همت دولت بر رونق صادرات است،بیان داشت: تلاش داریم تا نیمه دوم امسال شعبه بانک توسعه صادرات را در بیرجند راه اندازی، تا بتوانیم بهتر به صادرکنندگان خدمات ارائه نماییم .

وی با اشاره به اینکه صادرکننده موتور محرک یک منطقه است، تصریح کرد: بانک توسعه صادرات در حد وسع و توان منابع مالی صادرکنندگان را تأمین خواهد کرد.

وی افزود :ظرفیت های خوبی در زمینه های توسعه صادرات وبازرگانی دراستان فراهم است و تلاش می کنیم با در نظر گرفتن مقررات و شرایط ویژه این ظرفیت را تقویت کنیم.

وی به خدمات ارزی و ریالی این بانک اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی تسهیلات را با نرخ 12 درصد به صادرکنندگان ارائه می دهیم .

رئیس اداره اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران بیان داشت: منابع این بانک صرفا در جهت صادرات ، اهمیت دادن به این بخش است.

حسینیان آموزش صادرکنندگان و افزایش آگاهی آنان را مورد تأیید قرار داد و گفت: این بانک با همکاری سازمان توسعه تجارت و آموزش صادرکنندگان را در برنامه کاری خود دارد تا از این راه بتوانیم زمینه همکاری را گسترش دهیم .





