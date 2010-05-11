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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

شعبه بانک توسعه صادرات ایران در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

شعبه بانک توسعه صادرات ایران در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی از راه اندازی شعبه بانک توسعه صادرات ایرانبه منظور ارائه خدمات بهتر به صادرکنندگان در خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن احتشام پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات تجار و صادرکنندگان استان با مدیران بانک توسعه صادرات ایران در بیرجند گفت: زمینه تشویق سرمایه گذاران در استان فراهم شده و با این نگاه باید خراسان جنوبی به جایگاه واقعی خود برسد.
 
وی با اشاره به نزدیکی با کشورهای آسیای میانه و موقعیت این استان در مسیر کریدور شمال به جنوب افزود: باید کسب و کارهای تجاری را در استان توسعه دهیم.
 
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند با اعتباربخشی به امر توسعه صادرات و بازرگانی نقش خود را ایفا نموده است، یادآور شد: آمادگی هرگونه همکاری در جهت شناخت بیشتر بازارهای هدف و کمک به تجار و صادرکنندگان را داریم.
 
وی ادامه داد: سرمایه گذاری و صادرات بخشی با همت تجار و بخشی هم توسط مسئولان امر بانکها و سازمان های متولی امکانپذیر است
 
احتشام با اشاره به ایجاد نمایندگی بانک توسعه صادرات در استان و همکاری موثر و گسترده با صادرکنندگان و تجار افزود : باید اختیارات این نمایندگی را افزایش و نسبت به ایجاد شعبه در استان اقدام شود.
 
رئیس اداره اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران نیزدر این جلسه گفت: یکی ازسیاست های این بانک در سطح کلان تعامل با دستگاه های متولی امر صادرات است تا بتوانیم منابع مالی صادرکنندگان را تأمین کنیم .
 
سید حسین حسینیان با بیان اینکه همت دولت بر رونق صادرات است،بیان داشت: تلاش داریم تا نیمه دوم امسال شعبه بانک توسعه صادرات را در بیرجند راه اندازی، تا بتوانیم بهتر به صادرکنندگان خدمات ارائه نماییم .
 
وی با اشاره به اینکه صادرکننده موتور محرک یک منطقه است، تصریح کرد: بانک توسعه صادرات در حد وسع و توان منابع مالی صادرکنندگان را تأمین خواهد کرد.
 
وی افزود :ظرفیت های خوبی در زمینه های توسعه صادرات وبازرگانی دراستان فراهم است و تلاش می کنیم با در نظر گرفتن مقررات و شرایط ویژه این ظرفیت را تقویت کنیم.
 
وی به خدمات ارزی و ریالی این بانک اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی تسهیلات را با نرخ 12 درصد به صادرکنندگان ارائه می دهیم .
 
رئیس اداره اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران بیان داشت: منابع این بانک صرفا در جهت صادرات ، اهمیت دادن به این بخش است.
 
حسینیان آموزش صادرکنندگان و افزایش آگاهی آنان را مورد تأیید قرار داد و گفت: این بانک با همکاری سازمان توسعه تجارت و آموزش صادرکنندگان را در برنامه کاری خود دارد تا از این راه بتوانیم زمینه همکاری را گسترش دهیم .


 
کد مطلب 1080957

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