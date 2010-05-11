ثبت انجمن آموزش مهندسی در فرهنگستان علوم / ایجاد شبکه همیاران شریف

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهراب پور امروز سه شنبه در مراسم افتتاح همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک با بیان این مطلب افزود: اخیرا انجمن آموزش مهندسی را در فرهنگستان علوم ثبت کردیم اما توسعه آن نیاز به حمایت بخش صنایع دارد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این در کنار این انجمن، موسسه ای در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی در ایران در حال شکل گیری است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به ایجاد شبکه همیاران شریف در دانشگاه شریف، افزود: این شبکه با هدف فراهم آوردن نیازهای بخش صنعت در قالب پروژه های مشترک تحقیقاتی، جهت دهی تحقیقات دانشجویان دوره های ارشد و دکتری در راستای توسعه فناوری های نو در زمینه های مورد نیاز واحدهای صنعتی و ارتقای دانش فنی و معرفی فناوری های جدید راه اندازی شده است.

وی گفت: ایجاد نشاط علمی با برگزاری مسابقات علمی در دانشگاه ها باعث توسعه علمی می شود از این رو دانشکده مهندسی مکانیک با برگزاری مسابقات شناورهای بدون سرنشین، طراحی و ساخت خودروهای الکتریکی یک و دو نفره اقدام به توسعه فناوری های مرتبط در این زمینه کرده است.

سهراب پور به برگزاری مسابقات خودروهای الکتریکی در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: این مسابقات در سال جاری با تغییر قوانین به صورت طراحی و ساخت خودروهای هیبریدی برگزار خواهد شد.