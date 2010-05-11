ریدلی اسکات غایب بزرگ افتتاحیه جشنواره کن

به گزارش مهر از اسکرین دیلی اسکات به دلیل جراحی زانو و طی کردن مرحله نقاهت قادر به حضور در جشنواره کن نیست.به این ترتیب چهارشنبه شب فیلم " رابین هود" بدون حضور کارگردان ، جشنواره کن را افتتاح می کند.اتفاقی که در تاریخ جشنواره مرسوم نیست و معمولا کارگردانان فیلم‌های افتتاحیه در مراسم فرش قرمز و نشست پرسش و پاسخ پس از نمایش حضور می‌یابند.



اسکات در گفتگویی ضمن ابراز تاسف از اینکه به دلیل ناراحتی زانو قادر به سفر به کن نیست گفت : متاسفانه روند بهبودی زانویم پس از عمل جراحی کندتر از آن چیزی است که پزشکان پیش بینی می کردند.اما خوشبختانه برایان گریزر تهیه‌کننده ، راسل کرو و کیت بلنشت بازیگران اصلی فیلم در مراسم فرش قرمز حضور خواهند داشت و من بهترین آرزوهایم برای نمایش فیلم و جشنواره کن را به آنها ابلاغ کرده‌ام.



مدیران جشنواره کن هنوز نسبت به غیبت کارگردان فیلم افتتاحیه واکنشی نشان نداده اند.شصت و سومین دوره جشنواره کن از چهارشنبه شب آغاز می شود و تا دوم خرداد ماه ادامه دارد.

