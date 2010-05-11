ریدلی اسکات غایب بزرگ افتتاحیه جشنواره کن

به گزارش مهر از اسکرین دیلی اسکات به دلیل جراحی زانو و طی کردن مرحله نقاهت قادر به حضور در جشنواره کن نیست.به این ترتیب چهارشنبه شب فیلم " رابین هود" بدون حضور کارگردان ، جشنواره کن را افتتاح می کند.اتفاقی که در تاریخ جشنواره مرسوم نیست و معمولا کارگردانان فیلمهای افتتاحیه در مراسم فرش قرمز و نشست پرسش و پاسخ پس از نمایش حضور مییابند.
اسکات در گفتگویی ضمن ابراز تاسف از اینکه به دلیل ناراحتی زانو قادر به سفر به کن نیست گفت : متاسفانه روند بهبودی زانویم پس از عمل جراحی کندتر از آن چیزی است که پزشکان پیش بینی می کردند.اما خوشبختانه برایان گریزر تهیهکننده ، راسل کرو و کیت بلنشت بازیگران اصلی فیلم در مراسم فرش قرمز حضور خواهند داشت و من بهترین آرزوهایم برای نمایش فیلم و جشنواره کن را به آنها ابلاغ کردهام.
مدیران جشنواره کن هنوز نسبت به غیبت کارگردان فیلم افتتاحیه واکنشی نشان نداده اند.شصت و سومین دوره جشنواره کن از چهارشنبه شب آغاز می شود و تا دوم خرداد ماه ادامه دارد.
ریدلی اسکات فیلمساز بزرگ انگلیسی در مراسم افتتاح جشنواره کن که آخرین فیلم او "رابین هود" در آن به نمایش درمیآید حضور نخواهد داشت.
به گزارش مهر از اسکرین دیلی اسکات به دلیل جراحی زانو و طی کردن مرحله نقاهت قادر به حضور در جشنواره کن نیست.به این ترتیب چهارشنبه شب فیلم " رابین هود" بدون حضور کارگردان ، جشنواره کن را افتتاح می کند.اتفاقی که در تاریخ جشنواره مرسوم نیست و معمولا کارگردانان فیلمهای افتتاحیه در مراسم فرش قرمز و نشست پرسش و پاسخ پس از نمایش حضور مییابند.
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