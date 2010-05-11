حضور نمایندگان کشورهای حوزه خلیج فارس در رزمایش ولایت 89

به گزارش خبرنگار مهر، در منطقه عمومی رزمایش صبح سه شنبه همزمان با هفتمین روز از رزمایش بزرگ دریایی ولایت 89 با آغاز مرحله پنجم نمایندگان کشورهای عمان، قطر و عراق همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر دفاع و جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رزمایش حضور دارند.

بنابراین گزارش در مرحله پنجم رزمایش ولایت 89 مجموعه ای سلاح های پیشرفته ساخت متخصصان صنایع دفاعی کشورمان با سامانه های موشکی مستقر در سواحل دریای عمان به سمت اهداف ثابت و متحرک شلیک می شود.

شلیک سامانه موشکی دوربرد، سطح به سطح نور از ناوشکن جماران، شلیک سامانه موشکی ساحل به دریا ازسامانه پرتاب موشک امین و لانجرهای سیار ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شلیک موشک سطح به سطح نصر یک از ناوچه فجر از دیگر برنامه های امروز خواهد بود.