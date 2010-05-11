نوسازی بافت فرسوده با تلاش منظم و بلند مدت ممکن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی عصر روز دوشنبه در همایش "فرصتها و تهدیدهای بافت فرسوده " با اشاره به اینکه آمار و ارقام موجود در مورد بافتهای فرسوده نگران کننده است اظهار داشت: در حال حاضر 25 درصد از مجموعه شهر تهران در بافت فرسوده قرار دارد و 37 تا 40 درصد جمعیت تهران نیز در بافتهای فرسوده ساکن هستند.

وی افزود: به طور عمده مردم، سرمایه گذاران، جامعه حرفه ای، نخبگان، دستگاههای اجرایی، جامعه سیاستگذاری، قانونگذاری و رسانه ها اصلی ترین مخاطبان نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران را تشکیل می دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با بیان اینکه مصادیق و تعاریف مربوط به بافتهای فرسوده را باید تغییر دهیم خاطرنشان کرد: به این موضوع باید به صورت باز و گسترده توجه کرد و چنانچه برای این کار نیاز به اصلاح قانون و یا آیین نامه های جدید باشد، شورای شهر موضوع را به صورت جدی مورد توجه قرار می دهد.

آماده سازی طرح نهایی توسعه حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

شهردار منطقه 20 تهران نیز در ابتدای این همایش با اشاره به اینکه طرح توسعه و نوسازی بافتهای فرسوده حرم حضرت عبدالعظیم (ع) از محورهای مورد توجه و تاکید شهردار تهران در این منطقه است افزود: هم اکنون طرح نهایی آن در هیئت مدیره شرکت عمران و توسعه ری تصویب شده و در حال ارسال به شورایعالی شهرسازی است.

مجتبی عبداللهی با اشاره به اینکه محدوده مورد نظر در طرح توسعه حرم حدود 230 هکتار است افزود: برای توسعه حرم از طرحهای زیبایی استفاده شده است تا علاوه بر نوسازی ساختمانها، این نقطه با مرکزیت حرم به قطب زیارتی و گردشگری تهران تبدیل شود.

وی اطلاع رسانی واعتماد سازی بین شهروندان را از مهمترین اهداف برپایی این همایش با همکاری شرکت نوسازان منطقه برگزار شده عنوان کرد و افزود: در مجموع 560 هکتار بافت فرسوده در این منطقه وجود دارد که بیش از 50 درصد آنها دارای سه ویژگی ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری هستند.