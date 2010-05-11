ارائه 40 مقاله علمی و پژوهشی به همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله رفیعی امروز سه شنبه با بیان این مطلب افزود: از حدود 200 مقاله ای که به دبیرخانه همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارسال شده بود 80 مقاله شاخصه های ارائه در همایش را داشت که با ارزیابی دوباره از این 80 مقاله بنا بر این است که 25 مقاله در همایش مطرح شود.

وی درباره نحوه طرح مقالات در این همایش گفت: در ابتدای همایش که در محل برگزاری همایشهای صدا وسیما برگزار می شود 5 مقاله به صورت عمومی ارائه می شود و سپس 4 کمیسیون تخصصی درباره مبانی و روش، ماهیت و پیشینه، شاخصها و راهبردها برگزار خواهد شد که در هر کمیسیون 5 مقاله طرح می شود.

در ابتدای این نشست خبری نیز رئیس شورای سیاستگذاری همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: برای مشارکت در این همایش از تمام طیفهای علمی در کشور دعوت شد و بر حضور مخالفین این ایده بیشتر اصرار داشتیم تا ادله علمی خود را برای این مسئله بازگو کنند.

حجت الاسلام رضا غلامی تاکید کرد: این همایش ابتدای حرکت در این مسیر بوده و با یک برنامه ریزی حداقل نیاز به 50 پروژه پژوهشی و دو سال فعالیت مستمر است تا الگوی جامعی برای پیشرفت اسلامی ایرانی تدوین و سپس به اجرا گذاشته شود.

این همایش با مشارکت 24 مرکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی کشور از جمله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دانشگاه امام صادق برگزار می شود.