تدوین استراتژی برای جشنواره های فرهنگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حامد نیتی ظهر سه شنبه در آستانه برگزاری دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در جمع خبرنگاران افزود: باید اهداف جشنواره های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی مشخص شود و هر جشنواره گامی برای رسیدن به هدف باشد که این امر نیازمند تشکیل کار گروهی در وزارت بهداشت است.

مسئول امور طرح و برنامه دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به اینکه اولین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی در شهر اصفهان برگزار شده است گفت: بخش کتب فرهنگی و پژوهش در این دوره از جشنواره به بخش های گذشته افزوده شده است.

نیتی در زمینه فعالیت فوق برنامه در حرم مطهر رضوی خاطر نشان کرد: برنامه ای تحت عنوان تور حرم شناسی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که در این برنامه به معرفی بخش های مختلف حرم مطهر رضوی از قبیل موزه ها، کتابخانه ها و... پرداخته می شود.

وی اذعان داشت: صرف غذا در مهمانسرای حرم مطهر رضوی، اجرای برنامه زیارت منظم، تشرف به حرم، انجام فریضه نماز، دعوت از گروه های تواشیح و قاریان بین المللی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در حرم مطهر رضوی است.

وی با اشاره به برگزاری جنگ های شبانه و اجرای مراسم برنامه در طول برگزاری جشنواره افزود: برگزاری دفاع مقدس فرهنگی با حضور سخنرانان برجسته با موضوع فرهنگ وهنر در تالار ابن سینای مشهد، برنامه شب خاطره در موضوع خاطرات جنگ از زبان اساتید دانشگاه های علوم پزشکی در مجتمع آیه های مشهد، برگزاری برنامه هایی با محوریت قرآن، هنر و ادببات با اجرای دانشجویان از برنامه های جانبی این جشنواره است.

مسئول امور طرح و برنامه جشنواره با تاکید بر اینکه وجود کارگاه های آموزشی برای توانمند سازی دانشجویان در رشته های مختلف ضروری است، تاکید کرد: کار گاه های آموزشی در این جشنواره در زمینه های عکاسی، کاریکاتور و نشریات برگزار می شود که به دانشجویان شرکت کننده گواهینامه ای مبنی بر شرکت در این کارگاه داده می شود.

نیتی همچنین برگزاری محافل ادبی با حضور برجستگان شعر و ادب کشور و برگزاری محافل انس با قرآن را از دیگر برنامه های جنبی عنوان کرد و اظهارداشت: محل برگزاری این کارگاه ها در ساختمان مجتمع فرهنگی-هنری دانشگاه فردوسی مشهد است.

وی با بیان اینکه در کنار برگزاری این جشنواره نمایشگاهی برای عرضه آثار دانشگاه ها برقرار می شود، اظهارداشت: اختصاص غرفه هایی به دانشگاه های شهرهای مختلف برای ارائه آثار فرهنگی آنها، همچنین غرفه هایی از آثار برگزیده جشنواره در بخش هنری، آثار منتخب نشریات، میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی و غرفه مخصوص دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جمله بخش های این نمایشگاه است.

نیتی همچنین افزود: نمایشگاه و فروشگاه حجاب و عفاف، مهدویت و عرضه محصولات فرهنگی انقلاب اسلامی نیز در این بخش قرار دارد که مکان برگزاری این نمایشگاه در سالن کوثر دانشگاه فردوسی مشهد است.

مسئول امور طرح و برنامه دومین جشنواره فرهنگی در خصوص اطلاع رسانی پیرامون جشنواره خاطرنشان کرد: اولین نشست خبری این جشنواره در اواسط اسفند ماه برگزار شد و دومین نشست خبری دانشجویی در روزهای نزدیک به جشنواره اجرا می شود که با اسکان یک تیم حرفه ای خبرنگاری امر اطلاع رسانی جشنواره به شکل قابل قبولی در جریان است.

نیتی پیرامون محل اسکان دانشجویان مهمان تصریح کرد: محل اسکان آقایان در مجتمع فرهنگی و رفاهی وزارت کار و محل اسکان خانم ها در مرکز گسترش مدیریت دانشگاه علوم پزشکی است.

وی اظهار امیدواری کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد بتواند به عنوان خادمان امام رضا به نحو شایسته ای پذیرای مهمانان پایتخت معنوی و فرهنگی ایران اسلامی باشند.

دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 29الی31 اردیبهشت امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.