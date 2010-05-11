شش هزار کودک زنجانی در طرح پیشگیری از سوختگی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل نساء آقا محمدی صبح سه شنبه افزود: سوختگی از علل اصلی مرگ های تصادفی در منزل است به طوری که در سنین یک تا چهار سال اولین علت و در سنین پنج تا ۱۴ سال سومین علت این دسته از مرگها محسوب می شود.

وی ادامه داد: سوختگی دومین علت مرگ و میر در اثر حوادث است و ۳۰ درصد فوتهای ناشی از سوختگی در کودکان کمتر از ۱۵ سال اتفاق می افتد.

آقا محمدی افزود: با توجه به اینکه ۹۰ درصد سوختگی کودکان در اثر بی احتیاطی و عدم آگاهی صورت می گیرد و هزینه درمان سوختگی در کشور برای یک بیمار مبتلا به سوختگی درجه ۲ بدون در نظر گرفتن جراحی های ترمیمی و ارتوپدیک بسیار بالا تخمین زده می شود، ضرورت پیشگیری از سوختگی توسط برنامه آگاه سازی احساس می شود.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: طرح پیشگیری از سوختگی به شکل پایلوت در بهزیستی استان زنجان باتحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان سه تا شش سال مهدهای کودک استان در سال ۸۸ اجرا شد.

آقامحمدی با اشاره به چاپ و توزیع کتابچه های ویژه کودکان در مهدهای کودک زنجان افزود: بعد از اجرای طرح، سطح آگاهی و رفتار کودکان و والدین تحت بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از اجرای طرح ارزشیابی برنامه در ۱۰ درصد جمعیت تحت پوشش از طریق تکمیل پرسشنامه توسط والدین قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی انجام شد که علاوه بر رفتار والدین، رفتار کودکان نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان در ارزشیابی برنامه آموزش پیشگیری از سوختگی، میانگین نمرات والدین و کودکان در خصوص رفتارهای محافظت کننده از سوختگی را معنا دار دانست و گفت: رفتارهای محافظت کننده از سوختگی بعد از آموزش افزایش یافته است، اما هنوز وضعیت رفتار پیشگیرانه مورد نظر مناسب نمی باشد.

وی اجرای این برنامه ها را بستری برای سایر آموزش های پیشگیرانه در این گروه سنی عنوان کرد و بر نقش مؤثر آموزش در ارتقاء سلامت کودکان و ایجاد نگرش های پایه ای مناسب برای زندگی آینده آنها تأکید نمود.