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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

1000 سرباز از منابع طبیعی حفاظت می کنند

1000 سرباز از منابع طبیعی حفاظت می کنند

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سال گذشته 300 سرباز وظیفه برای حفاظت از جنگلها و مراتع وارد عرصه های منابع طبیعی کشور شدند و با ورود 700 سرباز دیگر در سال جاری این رقم به یک هزار سرباز می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی در بازدید روز سه شنبه خود از سازمان منابع طبیعی اعلام کرد: اگر زمینه لازم مدیریتی و حمایتی شامل غذا، خوابگاه و لباس سربازان فراهم شود، برای اختصاص سرباز بیشتر به حفاظت از جنگلها هیچگونه محدودیتی نداریم.

وی افزود: مسئولان نظام بر حفظ منابع طبیعی تاکید دارند و پیام مقام معظم رهبری در هفته درختکاری موید این موضوع است.

سردار کمالی هدف خود را از این بازدید بررسی امکانات یگان حفاظت و ارائه گزارش عملکرد این حوزه  بر شمرد و اظهار داشت: حرکتها باید به سمتی باشد که ابتدا زمینه سازی فرهنگی در عرصه منابع طبیعی انجام شود و کارآیی سربازان تنها برخورد نظامی نباشد.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: در ورود سربازان وظیفه به مجموعه یگان در آینده، تخصصی عمل می شود و سربازانی که رشته های تحصیلی آنان مرتبط با منابع طبیعی باشد را به این حوزه وارد می کنیم.
کد مطلب 1080985

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