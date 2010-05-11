1000 سرباز از منابع طبیعی حفاظت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی در بازدید روز سه شنبه خود از سازمان منابع طبیعی اعلام کرد: اگر زمینه لازم مدیریتی و حمایتی شامل غذا، خوابگاه و لباس سربازان فراهم شود، برای اختصاص سرباز بیشتر به حفاظت از جنگلها هیچگونه محدودیتی نداریم.

وی افزود: مسئولان نظام بر حفظ منابع طبیعی تاکید دارند و پیام مقام معظم رهبری در هفته درختکاری موید این موضوع است.



سردار کمالی هدف خود را از این بازدید بررسی امکانات یگان حفاظت و ارائه گزارش عملکرد این حوزه بر شمرد و اظهار داشت: حرکتها باید به سمتی باشد که ابتدا زمینه سازی فرهنگی در عرصه منابع طبیعی انجام شود و کارآیی سربازان تنها برخورد نظامی نباشد.



مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: در ورود سربازان وظیفه به مجموعه یگان در آینده، تخصصی عمل می شود و سربازانی که رشته های تحصیلی آنان مرتبط با منابع طبیعی باشد را به این حوزه وارد می کنیم.