به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این دیدار که در تهران برگزار شد، مشکلات اخیری که برای بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی در مرز عراق ایجاد شده، را با محمد مجید الشیخ سفیر عراق در کشورمان درمیان گذاشت.

در این دیدار که علاوه بر یحیی آل اسحاق، محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران و جهانبخش سلطانی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق نیز حضور داشتند، برخی مشکلات پیش روی بازرگانان ایرانی که اخیرا و در پی دستورالعملهای جدید دولت عراق ایجاد شده مطرح و در مورد آن تبادل نظر شد.

در این دیدار یحیی آل اسحاق با اشاره به روابط تاریخی بازرگانی ایران و عراق پتانسیل تجاری دو کشور را بسیار بیشتر از حد فعلی خواند و عراق را بازار خوبی برای کالاهای ایرانی خواند که باید با تعاملات بیشتر آن را حفظ کرد.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: افزایش مراودات تجاری ایران و عراق شعار نیست بلکه سخنی مبتنی بر واقعیات است.با شرایط ویژه ای که هر دو کشور دارند باید بتوانیم با گفت و گوی بیشتر و تعاملات موثرتر این روابط که برای هر دو کشور مفید فایده است گسترش دهیم.

آل اسحاق همچنین از مجیدالشیخ خواست تا با مذاکره با وزارت اقتصاد و گمرک عراق آنان را نسبت به مشکلاتی که دستورالعمل های جدید برای تجار ایرانی ایجاد کرده آگاه کند.

یحیی آل اسحاق قوانین تجاری بین المللی را به عنوان چهارچوب مستحکمی برای تدوین روابط خواند و خواستار تشکیل جلسات هفتگی بین سفارت عراق به عنوان نماینده دولت این کشور و اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بازرگانان و بخش خصوصی ایران جهت حل موانع گسترش تجارت بین دو کشور شد.پ

محمد مجید الشیخ سفیر عراق در ایران نیز با استقبال از برگزاری جلسات مشترک بر افزایش روابط ایران و عراق تاکید کرد. سفیر عراق گفت:با توجه به پیچیدگی هایی که اکنون در کشور عراق وجود دارد وجود برخی مشکلات طبیعی است اما این مشکلات با مذاکرات و نشست های دوجانبه قابل حل است.

مجید الشیخ تصریح کرد: امیدوارم کمیسیونی مشترک تشکیل شود تا به این مشکلات رسیدگی شود و این موانع برطرف شود.

سفیر عراق با تاکید بر این که عراقی ها خواستار کالای با کیفیت و مرغوب هستند از ورود کالاهای استاندارد ایرانی استقبال کرد و گفت:اتاق بازرگانی به عنوان مرجع صادرکننده گواهی مبدا و تایید کننده ویزاهای تجاری مشکلاتی را که دستورالعمل های جدید بوجود آورده به صورت مکتوب درآورند تا به هیاتی که در روزهای آینده برای بررسی این مشکلات به ایران می آیند تحویل دهیم و برای حل آن چاره ای بیندیشیم.

محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران نیز دراین دیداربه مشکلات دستورالعمل های جدید دولت عراق در گمرکات اشاره کرد. راسخ درخواست گمرکات عراق برای ارائه گواهی مبدا جدید که با رنگ و شکل و زبان متفاوت توسط دولت عراق منتشر شده را خلاف قوانین تجارت بین الملل و ICC خواند و گفت: مطابق قوانین ICC همه کشورها باید از برگه های متحدالشکل برای گواهی مبدا استفاده کنند که توسط خود ICC منتشر می‏شود.

دبیرکل اتاق تهران هم چنین از الزام تایید تمام مدارک مربوط به صادرات و واردات کالا توسط سفارت عراق که به تازگی در دستورالعمل جدید آمده انتقاد کرد و آن را موجب صرف وقت بسیار و هزینه بالا برای صادرکننده ایرانی دانست.



راسخ با اشاره به لزوم ارائه پروانه بهره‏برداری واحد تولیدی در مرز عراق گفت: صادرکنندگان زیادی هستند که خود تولیدکننده نیستند و کالا را از تولیدکنندگان مختلف خریداری و به بازار عراق می فرستند و عملا پروانه بهره داری را نمی‏توانند ارائه دهند.ضمن این که در قوانینICC فقط برای محموله گواهی مبدا صادر می شود نه برای کل قرارداد تجاری و خواسته عراق برای صدور یک گواهی مبدا برای کل قرارداد خلاف قانون است و اتاق تهران نمی‏تواند به این روش عمل کند. گواهی مبدا تنها برای کالایی صادر می‏شود که آماده تحویل شده و وزن دقیق آن به کیلوگرم مشخص شده و به عنوان محموله صادراتی حمل می‏شود.

محمد مجیدالشریف سفیر عراق نیز گفت:به محض اطلاع از مشکلاتی که برای بازرگانان ایرانی ایجاد شد با وزیر اقتصاد عراق تماس گرفتم و این موضوع را به وی اطلاع دادم.بنا بر تصمیمی که گرفته شد تا یکماه آینده دستورالعمل جدید اجرا نخواهد شد.در این فاصله دو طرف می توانند با مذاکره و تعامل این موارد را حل و فصل کنند.



براساس توافقهای صورت گرفته، سفیر عراق وعده داد از مقامات اقتصادی کشورش از جمله وزرای اقتصادی را برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی ایران به اتاق تهران دعوت کند.