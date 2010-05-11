به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس جعفر فرشچی صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید معاون تولید و معاون برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور و معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و مدیر برنامه‌ریزی و بودجه این سازمان، از شهرک صنعتی شکوهیه اظهار داشت: با توجه به بحران جدی آب استان قم سعی کرده ایم کمترین مصرف را در این بخش داشته باشیم.



وی با بیان اینکه با استفاده از تکنولوژی روز، به سوی مصرف بهینه و اصلاح الگوی مصرف حرکت کرده‌ایم خاطرنشان ساخت: برای نخستین بار در کشور استحصال آب صنعتی از پساب فاضلاب کارخانه‌ها در قم و در آینده‌ایی نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.



مهندس فرشچی ادامه داد: از ویژگی‌های دیگر این پروژه کمک به حفظ و گسترش محیط زیست و فضاهای سبز است به گونه‌ای که امروز تنها در شهرک شکوهیه قم یکصد و شصت هکتار فضای سبز وجود دارد.



وی مدیریت بحران در مصرف آب را مدنظر قرارداد و گفت: نه تنها در شهرک شکوهیه بلکه در سایر شهرک‌های صنعتی سیستم آبیاری قطره‌ای اجرا شده و حتی یک متر فضای سبز با آبیاری سنتی یافت نمی‌شود که این امر نشان دهنده رعایت و اهمیت الگوی مصرف آب از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم می‌باشد.



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم در ادامه به وسعت شهرک‌های صنعتی اشاره و تصریح کرد: شهرک صنعتی شکوهیه قم در حال حاضر 955 هکتار است که بخش قابل توجهی از آن واگذار شده به نحوی که از شاخص مشخص شده بالاتر هستیم که در این موضوع و سایر معیارها، شهرک شکوهیه یکی از بهترین های کشور است.

