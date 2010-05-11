موتزارت هیچ کس را باهوش نمی کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1993 دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با بررسی 36 دانش آموز دریافتند که گوش دادن به موسیقی موجب افزایش هوش می شود و این پدیده را "اثر موتزارت" نامگذاری کردند.

اکنون محققان دانشکده روانشناسی دانشگاه وین با بررسی نتایج 40 تحقیق از سراسر دنیا که بر روی سه هزار نفر انجام شده بود نشان دادند که "اثر موتزارت" وجود ندارد.

مطالعاتی که در سال 93 انجام شد نشان می داد نوجوانانی که به سونات 1781 موتزارت برای دو پیانو در "دوی ماژور" گوش می دادند نسبت به کسانی که در اتاق ساکت قرار داشتند و یا به موسیقی های دیگری گوش می دادند توانایی اجرایی بهتری داشتند.

اکنون محققان اتریشی اظهار داشتند: "بررسیهای ما نشان داد افرادی که در کل به موسیقی (موتزارت و یا هر نوع دیگری از موسیقی) گوش می دهند نتایج اجرایی بهتری نسبت به کسانی که در اتاق ساکت بودند داشتند. همچنین ما می دانیم که قدرت اجرایی تمام مردم وقتی در معرض یک محرک قرار می گیرند افزایش می یابد."

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، زمانی که مقاله دانشمندان کالیفرنیایی در مجله نیچر منتشر شد تاثیر قابل توجهی بر روی افکار عمومی آمریکا گذاشت به طوری که مردم علاقه زیادی به گوش دادن و نواختن موسیقی کلاسیک پیدا کردند.

دانشمندان وینی افزودند: "ما به همه توصیه می کنیم که به موسیقی موتزارت گوش دهند اما این بدان معنی نیست که تواناییهای شناختی مردمی که به این امید موتزارت گوش می دهند بهبود می یابد."