آلبوم "رسم یاری" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قطعات این آلبوم در دو بخش بیات اصفهان و نوا تنظیم شده است، بخش نخست این آلبوم با پیش درآمد اصفهان آغاز می شود و در گوشه درآمد ،تصنیف "خواب"،گوشه "عشاق" ادامه پیدا می کند و با تصنیف "رسم یاری" به پایان می رسد.

بخش دوم این آلبوم با پیش درآمد در نوا آغاز می شود و در گوشه درآمد،تصنیف "شراب عشق"،گوشه نهفت ادامه پیدا می کند و با تصنیف "مصلحت یار" به پایان می رسد.

ترانه های این آلبوم براساس اشعاری از مولانا، سعدی، اوحدی مراغه ای،رهی معیری و محمد زمان تفرشی تنظیم شده است و نوازندگانی چون حسن ناهید(نی)،شهریارفریوسفی(سه تار، تار، دوتار)،محمود فرهمند بافی (تنبک)، جابر اطاعتی (ویولن)،هومن اتابکی(آلتو)،امید ابطحی(ویلنسل)،رضا محسنی پور(تارباس)،کوروش بزرگپور(دف) فرشاد فرهادپور(سنتور) در تهیه این آلبوم همکاری کرده اند.