کاله و داماش هر دو به فکر "تساوی" هستند

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در شرایطی برگزار میشود که هر دو تیم به نوعی در اندیشه مساوی شدن شرایط در پایان این بازی هستند. البته یکی برای نهایی کردن جایگاه خود در رده سوم جدول ردهبندی ودیگری برای کشاندن کار به دیدار سوم.
بازیکنان تیمهای کاله و داماش که هر دو مربیان تیم ملی والیبال را در کادر فنی خود میبینند، تا به این مرحله از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور سه بار مقابل هم صف آرایی کردهاند. سهم شاگردان آملی بهروز عطایی از این تعداد بازی 2 پیروزی بوده است که هر دو هم در مرحله رفت و برگشت رقابتهای دورهای به دست آمد. تک پیروزی شاگردان حسین معدنی در تیم داماش هم همین یکشنبه هفته گذشته و در پایان دیدار رفت ردهبندی رقم خورد.
والیبالیستهای داماش که دیدار نخست خود مقابل کاله (در محله پلیآف) را با پیروزی 3 بر 2 تمام کرده بودند در صورتی که بتوانند از بازی روز چهارشنبه هم سربلند خارج شوند میتوانند در همان سالن پیامبر اعظم (ص) آمل و در حضور تماشاگران حریف جشن سومی خود را برپا کنند. ضمن اینکه در این صورت حسین معدنی شرایط تیم باشگاهی خود را نسبت به تیم همکار ملیاش و از نظر تعداد پیروزی مقابل این تیم مساوی میکند.
اما به طور حتم اینکه کاله و بازیکنانش هم در اندیشه پیروزی به سر میبرند تا بتوانند با یک باخت و یک برد و مساوی کردن شرایط خود نسبت به داماش در این مرحله از رقابتها، کار را برای تعیین سوم لیگ 88 به دیدار سوم بکشانند.
همزمان با دیدار دو تیم کاله و داماش، خانه والیبال تهران نیز میزبان رقابت برگشت دو تیم بانک کشاورزی و جواهری بازرگانی گنبد خواهد بود. این دیدار برای تعیین تیم پنجم و ششم برگزار میشود. در دیدار رفت گنبدیها صاحب پیروزی شده بودند. فردا همچنین دو دیدار دیگر در تهران و ارومیه و به منظور تعیین ردهبندی تیمهای نهم و دهم و سیزدهم و چهاردهم برگزار میشود. برنامه دیدارهای مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
دیدار ردهبندی:
* کاله آمل - داماش گیلان (سالن پیامبر اعظم - ساعت 17)
ردهبندی تیمهای پنجم و ششمی:
* بانک کشاورزی - جواهری بازرگانی گنبد (خانه والیبال تهران - ساعت 17)
ردهبندی تیمهای نهم و دهم (دیدار رفت):
* پرسپولیس - ارتعاشات صنعتی ایران (خانه والیبال تهران - ساعت 15)
ردهبندی تیمهای سیزدهم و چهاردهم (دیدار رفت):
* ارومیه - گل گهرسیرجان (سالن والیبال ارومیه - ساعت 17)
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