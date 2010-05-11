کاله و داماش هر دو به فکر "تساوی" هستند

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در شرایطی برگزار می‎شود که هر دو تیم به نوعی در اندیشه مساوی شدن شرایط در پایان این بازی هستند. البته یکی برای نهایی کردن جایگاه خود در رده سوم جدول رده‏بندی ودیگری برای کشاندن کار به دیدار سوم.

بازیکنان تیم‏های کاله و داماش که هر دو مربیان تیم ملی والیبال را در کادر فنی خود می‎بینند، تا به این مرحله از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور سه بار مقابل هم صف آرایی کرده‏اند. سهم شاگردان آملی بهروز عطایی از این تعداد بازی 2 پیروزی بوده است که هر دو هم در مرحله رفت و برگشت رقابت‎های دوره‎ای به دست آمد. تک پیروزی شاگردان حسین معدنی در تیم داماش هم همین یکشنبه هفته گذشته و در پایان دیدار رفت رده‏بندی رقم خورد.

والیبالیست‎های داماش که دیدار نخست خود مقابل کاله (در محله پلی‏آف) را با پیروزی 3 بر 2 تمام کرده بودند در صورتی که بتوانند از بازی روز چهارشنبه هم سربلند خارج شوند می‏توانند در همان سالن پیامبر اعظم (ص) آمل و در حضور تماشاگران حریف جشن سومی خود را برپا کنند. ضمن اینکه در این صورت حسین معدنی شرایط تیم باشگاهی خود را نسبت به تیم همکار ملی‎اش و از نظر تعداد پیروزی مقابل این تیم مساوی می‎کند.

اما به طور حتم اینکه کاله و بازیکنانش هم در اندیشه پیروزی به سر می‎برند تا بتوانند با یک باخت و یک برد و مساوی کردن شرایط خود نسبت به داماش در این مرحله از رقابت‏ها، کار را برای تعیین سوم لیگ 88 به دیدار سوم بکشانند.

همزمان با دیدار دو تیم کاله و داماش، خانه والیبال تهران نیز میزبان رقابت برگشت دو تیم بانک کشاورزی و جواهری بازرگانی گنبد خواهد بود. این دیدار برای تعیین تیم پنجم و ششم برگزار می‏شود. در دیدار رفت گنبدی‏ها صاحب پیروزی شده بودند. فردا همچنین دو دیدار دیگر در تهران و ارومیه و به منظور تعیین رده‎بندی تیم‎های نهم و دهم و سیزدهم و چهاردهم برگزار می‏شود. برنامه دیدارهای مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

دیدار رده‎بندی:

* کاله آمل - داماش گیلان (سالن پیامبر اعظم - ساعت 17)

رده‎بندی تیم‎های پنجم و ششمی:

* بانک کشاورزی - جواهری بازرگانی گنبد (خانه والیبال تهران - ساعت 17)

رده‎بندی تیم‎های نهم و دهم (دیدار رفت):

* پرسپولیس - ارتعاشات صنعتی ایران (خانه والیبال تهران - ساعت 15)

رده‎بندی تیم‎های سیزدهم و چهاردهم (دیدار رفت):

* ارومیه - گل گهرسیرجان (سالن والیبال ارومیه - ساعت 17)