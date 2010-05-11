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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

همایش ملی "پایش و پیش آگاهی گرد و غبار" در ایلام آغاز شد

همایش ملی "پایش و پیش آگاهی گرد و غبار" در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: همایش ملی پایش و پیش آگاهی پدیده گرد و غبار کشور در سه شنبه در ایلام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل هواشناسی استان ایلام ظهر سه شنبه در مراسم آغاز این همایش گفت: این همایش ملی با حضور روسای سازمان هواشناسی ، رئیس مرکز خشکسالی، مرکز اقلیم شناسی و پژوهشکده هواشناسی کشور و مسئولان و کارشناسان پیش بینی 30 استان کشوربه مدت دو روز در محل هتل زاگرش شهر ایلام آغاز شده است.

غلامرضا حسنی غربا ادامه داد: علاوه بر این مدیران کل هواشناسی استانهای خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، لرستان و اصفهان که جزو استانهای دربرگیرنده پدیده گرد و غبار هستند، نیز شرکت دارند.

وی بیان داشت: قرار است در این همایش علاوه بر شرکت رئیس هواشناسی کشور عراق دو تن از استانداران شهرهای همجوار در کشور عراق نیز شرکت داشته باشند.

حسنی غربا افزود: انتقال آخرین دستاوردهای کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار به کشورهای منطقه و ارائه برنامه های آموزشی از تازه ترین دستاوردها به کارشناسان هواشناسی کشور نیزاز دیگر اهداف برگزاری این همایش است.
 

کد مطلب 1080996

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