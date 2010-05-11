مدیران استان بوشهر پیگیر مطالبات مردم باشند

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: نه تنها بنده بلکه تمامی نمایندگان استان نشستهای متعددی با وزرا و معاونین آنان برگزار می کنند که خوشبختانه در بیشتر این نشستها امتیازات جهت توسعه و آبادانی از سوی وزرا و معاونین گرفته می شود که مسئولان دستگاههای ذی ربط در تحقق آنها باید کوشش بیشتری از خود نشان دهند.

وی با بیان اینکه رفع اشتغال در استان بوشهر مهمترین اولویت برنامه هایی است که پیگیری می کند، گفت: در همین راستا با رایزنی های فراوان از وزیر نفت دستور کتبی بکارگیری 50 درصد از نیروهای بومی استان در منابع نفت و گاز و پتروشیمی گرفته شده است و اکنون وظیفه استاندار، فرمانداران و مدیران استانی است که تلاش کنند تا نگذارند حقی از نیروهای بومی تضییع شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس افزود: همچنین شرکت صدرا که با تلاش فراوان توانستیم احیا کنیم، قول بکارگیری نیروهای بومی از رئیس جمهور گرفته ایم و از کمیسیون انرژی نیز خواسته ام که در بحث پیمانکاری نیز از پیمانکاران بومی استان استفاده کند.

میگلی نژاد راه آهن یکی دیگر از زیرساختهای مورد نیاز در بوشهر عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای فراوان 140کیلومتر از خط بوشهر- عسلویه - شیراز عملیاتی شده و با تلاش زیاد که در پایان سال 88 داشتیم توانستم بودجه خوبی برای راه آهن بگریم به گونه ای که اکنون قطعه اهرم به فراشبند شروع بکار کرده است.

وی اظهار داشت: در کنار راه اهن به دنبال ایجاد بزرگراه بوشهر - شیراز نیز هستیم که نقش بسزایی در کاهش زمان سفر و همچنین توسعه استان بوشهر خواهد داشت.